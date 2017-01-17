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Etiyopya Büyükelçisi'nden Bozbey'e ziyaret



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BURSA (İHA) - Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret eden Etiyopya Ankara Büyükelçisi Ayalew Gobezie Workneh, Bursalı yatırımcılara Etiyopya'da yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Etiyopya Ankara Büyükelçisi Ayalew Gobezie Workneh'i, Halk Evi'nde bulunan makamında ağırladı. Büyükelçi Ayalew Gobezie Workneh, Ekonomi ve Ticaretten Sorumlu Elçi Müsteşarı Abdela Gultamo Nuri ile birlikte Başkan Bozbey'i ziyaret etti. Ziyarette Büyükelçi Workneh, temaslarda bulunmak için geldiği Bursa'da, Nilüfer Belediyesi'ni de ziyaret etmek istediğini söyledi.

Etiyopya'nın gelişmekte olan bir ülke olduğunu da kaydeden Workneh, Bursalı yatırımcılara, kendi ülkesinde yatırım yapmaları için çağrıda bulundu. Büyükelçi Workneh, Etiyopya'da yatırımcılara özel ayrıcalıklar da sağlandığını kaydetti. Ayalew Gobezie Workneh, Başkan Bozbey'i de Etiyopya'ya davet etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Ankara Büyükelçisi Ayalew Gobezie Workneh'i Nilüfer'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek ortak çalışmaların altına imza atabileceklerini söyledi. Bozbey, Etiyopya ile ticari ilişkilerin gelişmesiyle birlikte kültürel bir bağın da kurulacağını inandığını kaydetti.

Halk Evi'nde gerçekleşen ziyaretin sonunda Başkan Bozbey, Etiyopya Ankara Büyükelçisi Ayalew Gobezie Workneh ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek hediyeler takdim etti.

(MŞ)



17.01.2017 15:10:19 TSI

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