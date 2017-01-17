YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şanlıurfa'da badminton müsabakaları sona erdi

Şanlıurfa'da badminton müsabakaları sona erdi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da düzenlenen badminton müsabakaları tamamlandı

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü arasında ortaklaşa düzenlenen Badminton müsabakaları sona erdi. Şanlıurfa Fen Lisesinde gerçekleşen müsabakalara genç kızlarda 16 takım ve 80 sporcu, genç erkeklerde ise 12 takım ve 60 sporcu katıldı. Takımların kıyasıya yarıştığı müsabakalarda genç kızlarda ve genç erkeklerde Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi şampiyon oldu. Sporcuları ikili mücadelelerinden dolayı tebrik eden Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, badminton müsabakasının keyifli geçtiğini söyledi. Genç sporcuların yetenekli olduğunu belirten Keşküş, "Kentteki genç sporcularımız gerçekten çok yetenekli. Biz yeteneklerini her geçen gün fark ediyoruz ve önlerini açmak, onları daha da ileriye götürmek için çalışmalar yapıyoruz. Şanlıurfa nasıl huzur kenti ise inşallah spor kenti de olacak" ifadelerini kullandı.

(Şİ-SD-Y)



17.01.2017 15:12:00 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER