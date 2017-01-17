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İzmir'de tarımın 2016 yılı değerlendirildi

17 Ocak 2017 Salı, 15:08
İzmir'de tarımın 2016 yılı değerlendirildi
İzmir'de tarımın 2016 yılı değerlendirildi
- İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Güldal:
- "İzmir, gıda tarım ve hayvancılık alanına giren hemen hemen her alanda Türkiye'de ilk sıralarda"

(Fotoğraflı)

Ali Gözeten
İZMİR (İHA) - İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Güldal, 2016 yılını değerlendirirken, IPARD eleştirilerine de yanıt verdi. Güldal, İzmir'in gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını açıkladı.
İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Güldal, yıl içinde hayata geçen projeler, tarım ve hayvancılık destekleri konularında açıklamalarda bulunurken, İzmir tarımı ile ilgili rakamları da açıkladı. İzmir'in tarım konusunda çok önemli bir kent olduğunu ifade eden İl Müdürü Ahmet Güldal, "İzmir, gıda tarım ve hayvancılık alanına giren hemen hemen her alanda Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor. Bakanlığımızın yürüttüğü tüm projelerin İzmir'de hayata geçirilmesini sağlıyoruz. Hayvansal verimlilik, gıda üretimi, tarım ürünlerindeki verim, su ürünlerinde kaçak avlanmanın önlenmesi ve kalitenin arttırılması, kırsal kalkınma projeleri, tarımsal alanların korunması için yapılan çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

"İzmir organik tarımda öncü"
2016'nın ekonomik açısından zorlu bir yıl olduğunu anlatan Güldal, "2016 yılı İzmir tarımı için iyi bir yıl oldu. Birçok üründen istenilen verim elde edildi, üreticimizin büyük bölümü kar etti. İzmir'de ne üretilirse üretilsin öncelikle kaliteye önem veriyoruz. Organik tarımda önemli bir paya sahibiz. Organik tarımda İzmir öncülük yapmıştır. Bizim en iddialı olduğumuz alanlardan biridir. Ürünlerin ihracatındaki payı arttırmak için çalışmalarımızı ve desteklemelerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Cezalar ağırlaşacak"
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının il müdürlükleri aracılığıyla illerde yürüttüğü taklit ve tağşişte İzmir'e ait verileri açıklayan Güldal, "Yaptığımız çalışmalarda yıl içinde 64 bin 592 yerin denetiminde toplam bin 288 cezai işlem uyguladık. 7 adet işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. 119 işletme faaliyetten men edildi. Bu çalışmalar kapsamında Türkiye genelindeki taklit ve tağşiş listesinde İzmir'den 35 farklı firmanın 76 ürünü bulunuyor. Verilen cezaların daha ağırlaştırılması adına bir mevzuat hazırlandı" şeklinde konuştu.

Toplamda 327 milyon TL destek
2016 yılında kırsal kalkınma destekleri hakkında da konuşan Güldal, "Üreticilerimize bitkisel üretim için 136 milyon TL, hayvansal üretim için 191 milyon TL, olmak üzere toplam 327 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı. Süte Türkiye genelinde en çok destek veren il İzmir'dir. İzmir'de 2016 yılının 9 aylık döneminde 807 bin ton sütte 44 milyon TL destek verildi" ifadelerinde bulundu.

IPARD eleştirilerine cevap
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 2011 yılından beri uygulanan Avrupa Birliği Tarımsal Destek Programı IPARD'a İzmir'in dahil edilmemesi konusunda gelen eleştirilere yanıt veren Ahmet Güldal, "İzmir'de biz Avrupa Birliği'nden yararlanan desteklerden daha çok proje uyguluyoruz. İzmir'de yüzde 50 hibeye dayanan destekler var. Yeni tesislerin kurulması, hayvancılık tesislerinin yapılması, yeni kesimhanelerin, tarımsal depoların yapılması gibi birçok yatırıma destek veriyoruz. İzmir, Türkiye'de kırsal kalkınma projelerinde sayısal ve miktar olarak en yüksek paya sahiptir. Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 151 adet projeye 180 milyon TL yatırıma 81 milyon TL hibe ödemesi yapıldı" dedi.
(AG-SÜ-Y)

17.01.2017 15:10:48 TSI
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