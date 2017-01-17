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Gaziantep Üniversitesi TÖMER'den Yetimhane Ziyareti



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) personel ile öğrencileri tarafından Gaziantep'te bulunan bir yetimhane ziyaret edildi.

Çeşitli yaş gruplarından yaklaşık 50 çocuğun kaldığı yetimhane ziyareti için geçtiğimiz günlerde TÖMER personeli ve öğrencileri arasında başlatılan kampanyayla toplanan çeşitli yiyecek, giyecek ve oyuncaklar yapılan ziyaret ile çocuklara ulaştırıldı. Ziyarette kurumun tanıtımı ve yetkililerin yaptığı sunumlardan sonra Gaziantep TÖMER'de hazırlanan hediyelerin takdim edildiğini belirten TÖMER idaresi adına ziyaretteki grupla giden Okutman Mehmet Sayın, çocuklarla birlikte çeşitli aktiviteler yapıldığını söyledi. TÖMER'de düzenlenen sosyal faaliyetlerden biri olan bu gezinin hem sosyal hem de duygusal yönlerinin olduğunu kaydeden Öğr. Gör. Sayın, gezinin öğrencilerin aile kavramının önemi ve hayatımızda farkına varamadığımız anne baba şefkatinin değerini anlamaları açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ziyaret sırasında hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşayan öğrenciler, bu ziyaretin gerçekleşmesinde katkıda bulunan üniversite yönetimine, TÖMER idaresi ve hocalara teşekkür etti.

Fotoğraf çekimi ve yetimhane personeliyle tanışma sonrası ziyaret sona erdi.

(SD-Y)



17.01.2017 15:13:24 TSI

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