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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Laka Deresi çevresine yağmur suyu kanalları yapıldı

17 Ocak 2017 Salı, 15:10
Laka Deresi çevresine yağmur suyu kanalları yapıldı
Laka Deresi çevresine yağmur suyu kanalları yapıldı

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Çamlık'ta bir kez daha sel felaketi yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Derede daha önce derinleştirme ve temizlik çalışmalarının yanı sıra istinat duvarı döşenirken bu kez de yağmur suyu kanalı döşüyor.
Çalışmalar için görüşlerini belirten Belediye Başkanı Rahmi Gençer, ''Ayvalık bu sene kısa süreli şiddetli yağış çok gördü. Bundan mağdur olan bir çok mahalle sakinimiz var. Bu yaz yağmur suyu kanalı yapımı ve yol yapım çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Yağmurun dinmesinin ardından yol onarım çalışmalarımızda kaldığı yerden devam edecek ''dedi.
(SS-EME)

17.01.2017 15:12:42 TSI
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