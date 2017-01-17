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Şahinlerin gizemli kanyonunda kanoyla ilk geçiş

17 Ocak 2017 Salı, 15:14
Şahinlerin gizemli kanyonunda kanoyla ilk geçiş
Şahinlerin gizemli kanyonunda kanoyla ilk geçiş

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Türkiye'nin en güzel doğa harikalarından biri olan Şahinkaya Kanyonu, ilk kano geçişine sahne oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte sporcular, yırtıcı şahinlerin evi olan gizemli kanyonu geçerek bir ilke imza attı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki doğa harikası Şahinkaya Kanyonu, tarihi ve turistik özelliklerinin yanı sıra macera severlere yönelik spor organizasyonlarına uygunluğu ile de dikkat çekiyor.
Heybeti ve ihtişamıyla görenleri büyüleyen Şahinkaya Kanyonu'nun yerli ve yabancı turistlere tanıtılması amacıyla kano etkinliği düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla gerçekleşen etkinliğe daha önce kanyondaki 324 metrelik dağdan atlayan base jump (serbest atlayış) sporcusu Cengiz Koçak, Sinop Kano Akademisi Başkanı Volkan Kaya, Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Sorumlusu ve Kano Antrenörü Zafer Benli ile 10 sporcu katıldı. Etkinliğe Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Ekrem Çavuş ile paraşüt sporcuları da destek verdi.
Feribotla kanyona ulaşan sporcular, kanoları suya indirdikten sonra devasa doğa harikasının ortasında safari kano yaptı. 6 km uzunluğundaki kanyonda kürek çeken ve etabı bir saatte tamamlayan sporcular, kanyonu kanoyla geçerek bir ilke imza attılar.
2012 yılında ulusal turizm bölgesi ilan edilen Şahinkaya Kanyonu kano safarisi sonrası gözlemlerini anlatan sporcular, kanyonun kano sporu için muhteşem bir parkur olduğunu söylediler. Kanyonun kano sporu için çok uygun ve güzel bir ortama sahip olduğunu ifade eden sporcular, ilk kano etkinliğini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydettiler.
Serbest atlayış sporcusu Cengiz Koçak, kanyonun kano sporu için kusursuz bir doğa harikası olduğunu vurguladı. Bütün dünyada kano ile kanyon geçişleri yapıldığına dikkat çeken Koçak, "Şahinkaya Kanyonu'nda böyle bir kano geçişi yapılmamıştı. Amacımız öncelikle kano ile kanyon geçişi yapılabileceğini önce kendimiz test etmekti. Etkinliğimize iki tane kano eğitmeni hocamız da katıldı. İki ve tek kişilik olmak üzere 6 kano getirdik. Hayatında hiç kano tecrübesi olmayan insanlarla bile 6-7 kilometrelik kanyonu boydan boya geçtik. Çok güzeldi. Kanyonu sadece kano ile geçerseniz kürek çekmeyi bıraktığınız anda o gizemin, o sessizliğin sesini duyuyorsunuz. Bunu biz de duyduk. O zaman kanyonda doğa ile insan arasında güçlü bir bağ oluşuyor. Amacımız da zaten bu tür aktivitelerle insanlara kanyonda doğa ile aralarında bağ kurdurmaktır. Burası milli bir hazine. Derdimiz insanları buraya getirip bu sporlara bulaştırarak, kanyonu tanıtmak, sevmelerini sağlamak, doğa ile bağlarını güçlendirmek ve o büyük adrenalin kanyonu projesini markalaştırıp dünyaya tanıtmaktır. Kısacası burası kano sporu için kusursuz ve çok ideal bir yer. Yılın 6 ayı kano yapılabilir ve doğa ile iç içe güzel vakit geçirebilir" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Sorumlusu ve Kano Antrenörü Zafer Benli, kanyonun kano gezintileri için eşsiz bir yer olduğunu ifade etti. Yarışmalar için zor bir parkura olacağının altını çizen Benli, etkinliklere dragon bot ekibi ile gelip katılacakları bilgisini verdi. Benli, "Şahinkaya Kanyonu, günübirlik geziler, foto safariler, yürüyüş, dağcılık, balıkçılık ve kano gibi su sporları için çok ideal ve bakir bir bölge. Şahinkaya Kanyonu'nda yapılması düşünülen etkinliklerden bir tanesi de kano sporunu kanyonda aktif hale getirerek, gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlere su sporunun burada yapılabileceğini göstermektir. Bununla birlikte kanyonun tanıtımının yapılıp turizm girdisi sağlamaktır. O açıdan base jump, kano, kaya tırmanışı, ip yürüyüşü gibi ekstrem sporlar gibi kano da burada gelişecek gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Sinop Kano Akademisi Başkanı Volkan Kaya ise "Türkiye kıyılarının birçok yerinde kürek çektim. Birçok güzel plaj, sazlık, kaya duvarları görmüştüm. Şahinkaya Kanyonu da bunlardan daha farklı ve gizemli oldu. Onlarca kaya duvarı ve siz bu koca kaya kütlelerinin arasında dingince duran suda kürek çekiyorsunuz. Yakınlarımızdan geçen irili ufaklı birçok yabani kuşun yanı sıra tepelerde süzülen yırtıcı kuşlara kadar seyredilecek zengin bir yaban hayat var. Ocak ayının ortası olmasına rağmen bize bir ayrıcalık yapan güneş sayesinde güzel bir keşif oldu. Suya indiğimiz grupla birlikte güle oynaya kürek çekerek dönüşe geçtik. Açıkçası bu ufak keşif, tadı damağımda kalan bir kano gezisi oldu. Buraya mutlaka tekrar gelip daha uzun süre ayırıp gezeceğim. Kanyonun aşağı bölgesinde yer alan daha geniş olan göl kıyılarını da mutlaka gezeceğim. Samsun yakınlarında yaşayanlar için bulunmaz nimet olan göl şimdiye kadar çok verimli kullanılmamış fakat belediyenin bu girişimiyle kano, kürek, bisiklet, trekking, oryantiring, kampçılık, kaya tırmanışı gibi birçok spora ev sahipliği yapan bir bölge olması mümkün. Kanyonun aşağı tarafındaki geniş kısımda kano ve kürek yarışları da yapılabilir, böylelikle civar köy ve kasabanın gençleri yepyeni bir sporla tanışabilir" ifadelerini kullandı.
(SAM-SLH-Y)

17.01.2017 15:15:55 TSI
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