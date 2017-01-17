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Çepnili voleybolcular Afyonkarahisar şampiyonu oldu

17 Ocak 2017 Salı, 15:23
Çepnili voleybolcular Afyonkarahisar şampiyonu oldu
Çepnili voleybolcular Afyonkarahisar şampiyonu oldu

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Hocalar ilçesi Çepni Köyü Ortaokulu, Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Voleybol da il şampiyonu oldu. Şampiyon olan gençler kupayı aldıktan sonra büyük mutluluk yaşadı.
Köyün tek ortaokulu olan Çepni Ortaokulunun mevcudu 55 olmasına rağmen büyük bir başarıya imza atarak il şampiyonu oldular. Maddi imkansızlık ve sert geçen kış şartlarına rağmen büyük bir gayret ile müsabakalara hazırlanan küçük voleybolcular büyük bir başarıya imza atarak köy halkına tarifi imkansız bir gurur ve mutluluk yaşattılar.
Öğrencilerin müsabakalara okulun Beden Eğitimi Öğretmenleri Hüseyin Kapukıran ve Burhan Dündar nezaretinde hazırlandıkları öğrenildi.
(GC-

17.01.2017 15:26:50 TSI
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