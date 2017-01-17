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'MASKİ Pratik'lerin sayısı artıyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye'de bir ilke imza atarak uygulamaya aldığı 'MASKİ Pratik' sistemini giderek yaygınlaştırıyor. Yeni eklenen cihazlarla birlikte Manisa merkezde MASKİ Pratik'lerin sayısı 7'ye çıktı.

Ön ödemeli su sayacı kullanıcıları için MASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen 'MASKİ Pratik' uygulamasına vatandaşlardan olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor. Sistem sayesinde hiçbir zorluk çekmeden 7/24 su yükleme kolaylığı sağlayan cihazlar Manisa'da yaygınlaşıyor. Bu kapsamda, ilk etapta merkez Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde Bozköy Camii, Beyaz Fil İş Hanı, Ulupark ve Şoförler Derneği otobüs durakları ile Muradiye'ye de yer alan 'MASKİ Pratik' cihazlarına, 2 yenisi daha eklendi. Vatandaşlardan gelen olumlu dönüşler sonucunda uygulama giderek daha yaygın hale getiriliyor.



Nüfus yoğunluğunun olduğu noktalar seçiliyor

Yapılan analizlerin ardından vatandaşların en çok uğradığı noktalar tespit edilerek, cihazların montajı yapıldı.Gün içerisinde birçok kişinin uğradığı noktalardan olan Magnesia alışveriş merkezi girişi ve Topçuasım Mahallesinde bulunan Şeyh Fenari Camii Durağı'ndaki MASKİ Pratik'lerden vatandaşlar kolaylıkla ön ödemeli su sayaçlarına yükleme yapabilecek. Abonelerin MASKİ Pratik noktalarına daha çabuk ulaşabilmesi için cihazların yer aldığı bölgeler, internetten ulaşılan haritalar üzerinde işaretlendi.



Vatandaşlar sistemin yaygınlaşmasından memnun

Evine çok yakın bir noktaya yerleştirilen MASKİ Pratik cihazından dolayı çok memnun olduğunu belirten Laleli Mahallesi sakinlerinden Süheyla Kabaşoğlu, "Önceden aniden su kesilir korkusu yaşıyorduk. Bu yüzden yüksek tonlarda su yüklemesi yaptım. Ama şimdi bu buraya yapılınca tam evimin karşısında olması yönünden çok memnunum. Sık sık su yükleme imkanımız olacak. Acaba Laleli'de var mı diye düşünüyordum. Tam karşımıza gelmiş, çok memnun oldum" diye konuştu.

Demir Ali Bahtiyar isimli vatandaş ise, "MASKİ Pratik sistemi gerçekten çok iyi oldu. Önceden insanlar çok uğraşıyordu. Şuanda Manisa'da merkezi hemen her yerde bu uygulama sağlanıyor. Bu kolaylığı sağladıkları için Cengiz Başkan'a ve MASKİ'ye çok teşekkür ediyoruz" dedi.

(SC-Y)



17.01.2017 15:28:09 TSI

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