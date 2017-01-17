(Düzeltme) Kayseri'de FETÖ Operasyonu: 1 Gözaltı
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KAYSERİ (İHA) - 15 Temmuz sonrasında görevinden ihraç edilen bir kişi Kayseri'de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Nevşehir'de öğretmenlikten ihraç edilen Y.Y.'nin FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Kayseri'de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kayseri'de doktor kontrolünden geçirilen Y.Y.'nin işlemlerinin ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.
(AÖ-Y)
17.01.2017 15:31:58 TSI
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