Yardım TIR'ları Suriye'ye ulaştı
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MANİSA (İHA) - Yunusemre ve Şehzadeler Belediyesi ile iHH Manisa Şubesi'nin katkılarıyla Suriye'deki iç savaş nedeniyle zor günler geçiren halka ulaştırılmak üzere 'Haydi Manisa Halep'e El Ver' sloganıyla başlatılan-kampanyada toplanan 13 TIR dolusu yardım malzemesi Suriye'ye ulaştı.
Yunusemre ve Şehzadeler Belediyesi ile İHH Manisa Şubesi'nin katkılarıyla 'Haydi Manisa Halep'e El Ver' sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında Manisa'dan geçtiğimiz günlerde dualarla uğurlanan 13 yardım TIR'ı Suriye'ye ulaştı. Yardım TIR'larından 3'ü Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı, 10'u da Reyhanlı Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan giriş yaptı. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönderilen 13 yardım TIR'ı içerisinde 35 ton kuru gıda, 34 ton un, 5 ton zeytin, 3 bin battaniye, 25 bin giyim malzemesi, bin 100 çocuk malzemesi bulunuyor.
(SC-Y)
17.01.2017 15:32:08 TSI
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