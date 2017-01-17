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Yılmaz: "Kuş Cenneti'ni istila etmişler"

17 Ocak 2017 Salı, 15:28
Yılmaz: "Kuş Cenneti'ni istila etmişler"
Yılmaz: "Kuş Cenneti'ni istila etmişler"
- Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz:
- "Biz o yazlıkları yıkıp güya oraları birilerine satacakmışız. Yahu olur mu böyle bir şey. Biz neyin mücadelesini veriyoruz, onlar neyin derdindeler"
- "Hazine arazilerini istila edip üzerlerine kaçak villa yapanlarla mücadele ediyoruz"
- Bafralı muhtarlar:
- "Sonuna kadar sizinleyiz başkanım"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Biz o yazlıkları yıkıp güya oraları birilerine satacakmışız. Yahu olur mu böyle bir şey. Biz neyin mücadelesini veriyoruz, onlar neyin derdindeler" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarından Samsun Büyükşehir Belediyesinin Kızılırmak Deltası'nda kaçak villaların yıkılması ile ilgili verdiği mücadeleye tam destek geldi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kendisini ziyarete gelen Bafralı muhtarları makamında ağırlayarak muhtarların mahalleleri ile ilgili sorunlarını ve taleplerini dinledi. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin ilçeye büyük değer kattığını ifade eden muhtarlar Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak yapıların yıkılması ile ilgili verilen mücadeleye tam destek olduklarını belirttiler.

"Ben şehrimi dünyaya rezil edemem"
Kızılırmak Deltası'nda ne pahasına olursa olsun mücadeleye devam edeceklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Dünyada bu tür yerlerin sayısı çok nadir. Biz ise elimizde bulunan bir cennetin içine gitmişiz kaçak yapılar yapmışız. Bütün bu konuların üzerine tüm hassasiyetimizle gidiyoruz. Kuş Cennetimizi bir turizm markası haline getireceğiz. Sizlerin hiç endişesi olmasın. Allah'ın bize bahşettiği böyle bir cennet yerin kıymetini bilmemek bizim için bir eksiklik olurdu. Şimdi biz orada yıkım yapıyoruz diye kıyameti koparıyorlar. Allah aşkına soruyorum size; biz burasının UNESCO dünya mirası listesine girmesi için büyük bir mücadele verdik. Mücadelemizde de başarılı olduk. Şimdi önümüzdeki günlerde UNESCO'dan gelecekler. Kuş Cenneti'ndeki o kaçak yapıları gördükleri zaman ne diyeceklerdi bize. Çekip gidecekleri yetmeyecek bir de bizi rezil edeceklerdi. Ben şehrimi dünyaya rezil edemem" diye konuştu.

"İnfial oluşturma derdindeler, onlar ev değil yazlık"
"Koruma altına alınan bir yere gidip kaçak yapı yapanlar şimdi 'evimizi başımıza yıkıyorlar' diyerek kamuoyunda infial oluşturmaya çalışıyorlar" diyen Başkan Yılmaz, "Biz o yazlıkları yıkıp güya oraları birilerine satacakmışız. Yahu olur mu böyle bir şey. Biz neyin mücadelesini veriyoruz onlar neyin derdindeler. Biz kimsenin evini başına yıkmıyoruz. Hazine arazilerini istila edip üzerlerine kaçak villa yapanlarla mücadele ediyoruz. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti dünyada korunması gereken habitatlardan bir tanesi. Korunması gerekirken maalesef sorumsuzca işgal edilmiş ve kaçak villalar yükselmiş. Şimdi Allah'ın bize bahşettiği o güzelim cenneti korumak için mücadele veriyoruz. Sizler de bu konuda bana destek oluyorsunuz. Tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sonuna kadar sizinleyiz başkanım"
Muhtarlar da Başkan Yılmaz'a Kuş Cenneti ile ilçenin prestijinin yükseldiğini ve oradaki köylülere gelir imkanı doğduğunu belirterek, "Bu mücadelede sonuna kadar sizinleyiz başkanım" diyerek destek olduklarını söylediler.
(SAM-SLH-Y)

17.01.2017 15:32:47 TSI
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