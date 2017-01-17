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Yüreğir'de engeller aşılıyor



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde porselen, seramik biçimlendirme, bilgisayar, hasta kabul ve müzik kurslarına katılan engelliler, belediyenin sosyal faaliyetlerinden de yararlanıyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, 'Sevgiye Engel Yok' anlayışı ile 2009 yılından itibaren ilçede bulunan engellilerin hayatlarını kolaylaştıran ve onları önemseyen birçok ilke imza attıklarını söyledi.

İlçeye kazandırdıkları Engelli Koordinasyon Merkezi'nin engelli bireylerin ikinci evi olduğunu ifade eden Çelikcan, "Özel dizayn edilmiş servis araçları ile evlerinden alınan engelliler kursların ardından tekrar evlerine bırakılıyor. Branş öğretmenleri gözetiminde Engelli Koordinasyon Merkezi'nde verilen porselen, seramik biçimlendirme, bilgisayar, hasta kabul ve müzik kurslarına katılan engelliler belediyenin hayatı daha yaşanabilir kılmak için gerçekleştirdiği sosyal faaliyetlerden de yararlanıyorlar. Hobi olarak katıldıkları kurslarda vakitlerinin büyük bir kısmını Engelli Koordinasyon Merkezi'nde geçiren engelli bireylerin malzemelerini de ücretsiz karşılıyoruz. Yüreğir'de uzun süredir evlerinden çıkamamış, tekli bir hayata mahkum kalmış engelli kardeşlerimiz böylece sosyal hayatın içinde yer alıyor. İlçemizi engelli vatandaşlarımızın da yaşamını kolaylaştırmak amacıyla dönüştürüyor, değiştiriyor ve bütün gayretimizle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

(ELF-Y)



17.01.2017 15:33:14 TSI

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