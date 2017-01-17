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Ay-yıldızlı takvim muhtarlıklara yakıştı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi'nin üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk resminin ve Ay-Yıldızlı bayrağımızın yer aldığı 2017 yılı takvimi mahalle muhtarlarından da tam not aldı.

Turgutlulu esnaf ve vatandaşlarla buluşan Turgutlu Belediyesi'nin 2017 yılı takvimi, mahalle muhtarlarının da büyük beğenisini topladı. Takvimler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerince Ocak 2017 belediye hizmet bülteniyle birlikte ücretsiz olarak dağıtılırken, muhtarlar da en büyük değerlerimizden olan Türk Bayrağımız ve Cumhuriyetimiz'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı takvimi muhtarlık hizmet binalarına gururla asacaklarını ifade ettiler. Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Mahalle Muhtarı Avni Gürel, "Böyle anlamlı bir takvimle bizlere ulaşan Turgutlu Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Ay-Yıldızlı bayrağımız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı bu anlamlı takvimi duvarlarımıza gururla asıyoruz. Türk Bayrağı ve ülkemizin kurucusu Atatürk ile gurur duyan bir millet olarak böylesi güzel çalışmaların devamını diliyorum. Bu anlamda Turgutlu Belediye Başkanımız Sayın Turgay Şirin'i tebrik ediyorum" dedi. Turgutlu Belediyesi'nden yapılan açıklamada bugüne dek takvim edinememiş vatandaşların, belediyi ziyaret ederek zemin katta bulunan Çözüm Masası'ndan takvim alabilecekleri belirtildi.

(AY-Y)



17.01.2017 15:36:05 TSI

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