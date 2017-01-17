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ESKİ kar ve soğuk engeli tanımıyor



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Erzurum ve Su Kanalizasyon İdaresi(ESKİ) Genel Müdürlüğü zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarına devam ediyor. Sıcaklığın eksi 25 ve 30 derecelere kadar düşmesine rağmen ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ağır kış şartları nedeniyle arızalanan içme suyu hatlarına müdahale eden ekipler, soğuk nedeniyle oluşan buzul ve sarkıtların içerisinde buzla kaplanan su hatlarına müdahale ediyor.

Vatandaşlarımızın içme suyu konusunda herhangi bir sıkıntı çekmemesi için ekipler arızalara çok kısa sürede müdahale ediyor. Yetkililer, "Şehir merkezi, ilçeler ve mahallelerdeki su ve kanalizasyon problemleri anında gideriliyor. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek, daha sağlıklı ortam oluşturmak amacıyla içme suyu ve kanalizasyon tesisi çalışmalarına devam edeceğiz. ESKİ, 2017 yılı içerisinde alt yapı çalışmalarını büyük oranda tamamlayacak. Geçen yıl olduğu gibi 2017 de ESKİ'nin tüm projelerini hayata geçireceği bir yatırım yılı olacak" dedi.

(ÖB-ÖB-Y)



17.01.2017 15:39:43 TSI

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