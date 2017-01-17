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Çocuklar için savaş çiçekleri



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi ilkokul öğrencilerine yarıyıl tatil hediyesini erken verdi. Düzce Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik çocuk oyunu olan 'Savaş Çiçekleri' oyunu sahneleniyor.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda ilkokul öğrencileri için, Gülşah Gülebenzer'in yazdığı, Levent Niş tarafından sahneye konulan 'Savaşın çocuklara verdiği zararı anlatan, savaşsız bir dünyanın mümkün olabileceğini gösteren' Savaş Çiçekleri oyunu sahneleniyor. 50 dakika tek perde olan oyun iki gün boyuncu 4 seans halinde Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından belirlenen okul öğrencilerine oynanacak.

(TT-AY)



17.01.2017 15:40:37 TSI

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