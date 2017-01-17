Siyasal Bilgiler Fakülte inşaatı devam ediyor
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Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi inşaatının yapım çalışmaları yeniden başladı.
Akçakoca'ya bir işletme fakültesi kurma projesi olarak başlayan, fakat zamanla inşaat yapımında yaşanan sıkıntılar ve farklı müteahhitlere verilmesine rağmen bir türlü bitirilemeyen fakülte binasının yapımına kaldığı yerden devam ediliyor. Düzce Üniversitesi yönetimi tarafından işletme fakültesinin Akçakoca'dan Düzce'ye alınması sonrasında, Akçakoca'da yarım kalan binanın ne olacağıyla ilgili belirsizliklerin sürdüğü günlerde ise, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün girişimleriyle ilçeye yeni bir fakülte kazandırıldı. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Akçakoca Bey Siyasal Bilimler Fakültesi binasının yapımıyla ilgili olarak, müteahhit firma yetkililerinin geçtiğimiz hafta içinde kendisiyle görüştüklerini ve inşaat şantiyesini kurma çalışmasına başladıklarını söyledi.
Şantiye ve inşaat çalışmaları için gerekli olan su, kanalizasyon ve elektrik enerjisiyle ilgili tüm teminleri sağladıklarını ifade eden Başkan Yemenici, fakülte inşaatının inşallah Ağustos ayında biteceğini de sözlerine ekledi.
(TT-AY)
17.01.2017 15:39:17 TSI
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