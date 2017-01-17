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Öğrenci servislerine sıkı denetim



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin çeşitli bölgelerinde kış lastiği uygulaması kapsamında öğrenci servislerini denetlemeye devam ediyor.

Düzce'de Trafik ekipleri kentin çeşitli bölgelerinde kış lastiği uygulaması kapsamında Cumhuriyet Anadolu Lisesi önünde öğrenci servisleri üzerine uygulama yaptı. Kış Lastiği uygulaması ile birlikte yapılan denetimlerde öğrenci servislerinin evrakları, kar lastikleri ve emniyet kemerleri kontrol edildi.

Servislerle taşınan öğrenciler de emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılırken araca inip binme konularında bilgilendirdi.

Okul önlerinde ve yol güzergahlarında sürekli yapılacak olan denetimlerde evraklarında eksik olan veya öğrenci servisi olma şartlarına uygun olmayanlara taviz verilmeyeceği belirtildi. Yapılan denetlemeler sonucunda 18 servis aracı kontrol edilirken kusurlu görülen araçlara 4 bin 199 lira idari para cezası uygulandı.

(AY)



17.01.2017 15:48:07 TSI

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