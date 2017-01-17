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Fatsa AK Parti'den Halep'e 15 bin TL yardım



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan 'Halep için kardeşlik zamanı' yardım kampanyası kapsamında toplanan 15 bin 50 TL, İlçe Başkanı Abdullah Uçar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Türk Kızılayı Fatsa Temsilcisi Erdi Şevketoğulları'na teslim edildi.

Kızılay Fatsa İlçe Başkanlığı'na gelen AK Parti Fatsa ilçe Başkanı Abdullah Uçar ve partililer toplanan parayı başkan Erdi Şevketoğulları'na teslim etti. Başkan Abdullah Uçar burada yaptığı açıklamada, "Halep'te yaşanan drama teşkilatımız olarak duyarsız kalmadık. Fatsa Belediye Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra biz de fazla geç kalmadan üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalıştık. Her anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tüm girişimleri yapıyoruz. Bizler mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm dünyanın sessiz kaldığı bu insanlık dramında, savaş mağduru olmuş kadınlar ve çocuklar için elimizden gelen tüm yardımı yapacağız. Allah yardımda bulunanlardan razı olsun inşallah yaptığımız destek yerini bulur, yaralara merhem olur. Allah devletimize zeval vermesin, sizlere de yönetim kurulumla birlikte görevinizde başarılar diliyorum" dedi



Şevketoğulları: "62 bin 450 TL yardım toplandı"

Fatsa'da Halep için başlatılan kampanyada bugün itibarı ile 62 bin 450 TL yardım toplandığını belirten Başkan Erdi Şevketoğulları ise yaptığı açıklamasında, "Türk Kızılayı, Cumhurbaşkanımızın katkıları ile iyi bir ivme kazandı. Kızılay'ın Türk halkının vicdanı ve merhameti olduğunu belirtmek istiyorum. Halep'te yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(AA-SLH-Y)



17.01.2017 15:56:04 TSI

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