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Şahinbey zabıtası 2016 yılında 272 bin 203 iş yerini denetledi



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GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılı içerisinde 272 bin 203 iş yerini denetledi.

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri halkın sağlıklı ürünler tükete bilmesi için birçok iş yerine denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle halkın bilinçli tüketici olmasını sağlamak için bir çok projeye imza atan Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulmasına büyük önem veriyor.

"Zabıta ekiplerimiz 24 saat hizmette"

Amaçlarının halkın sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak olduğunu kaydeden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin günün 24 saati görev başında olduğunu ve büyük bir özveri ile çalıştığını söyledi. Zabıta ekiplerinin mesai saati gözetmeksizin gece gündüz mesailerinin başında olduğunu belirten Başkan Tahmazoğlu, "Zabıta ekiplerimiz vatandaşlardan gelen her türlü şikayeti dikkate alarak, konuyla ilgili gerekli çalışma ve denetimleri anında yapmaktadır. Gıda ve bozuk ürün konularında vatandaşlarımız da duyarlı davranmalı. Her türlü şikayet ve ihbarlarını zaman geçirmeden belediye veya zabıta ekiplerine bildirmeliler. Bu sayede insan sağlığını tehdit eden unsurlar, vatandaşımıza zararı dokunmadan engellenecektir" diye konuştu.

(SD-Y)



17.01.2017 15:56:21 TSI

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