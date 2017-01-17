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Düzceli umreciler yılın ilk umresini gerçekleştirdiler



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce'den Kutsal topraklara giden Umreciler Kabe-i Muazzama'ya gittiklerinde gözyaşlarını tutamadılar.

Düzce'den Medine'ye gelerek 4 gün boyunca Peygamber Efendimizin huzurunda bulunan ve günlerini dua ve ibadetlerle geçiren Düzceli Umreciler Mikat bölgesinde İhrama girerek Mekke'ye doğru yola çıktılar. Yaklaşık 7 saat süren yolculuğun ardından akşam saatlerinde Mekke'ye ulaşan Umreciler vakit kaybetmeden Kabe-i Muazzama'ya giderek Umre görevlerini tamamladılar.

Düzce'den kutsal topraklara giden Düzceli Umrecilerin başında bulunan Din görevlisi Burhan Gelen umrecilere önce bilgilendirme yaptı, ardından da tavafa başlandı. Tavaf'ın tamamlanmasının ardından 2 rekat tavaf namazı kılan Umreciler sonrasında ise Sefa ile Merve tepeleri arasında Umre Say'ı yaparak umrelerini tamamladılar. Yapılan duanın ardından saçlarını kesen umreciler gecenin geç saatlerinde umre görevlerini tamamlayarak kaldıkları otele yerleştiler.

Bu arada ilk defa kutsal topraklara giden umreciler ise Kabe'yi Muazzamayı karşılarında çıplak gözle gördüklerinde gözyaşlarını tutamadılar. Duygu selinin yaşandığı o anlarla umreciler bol bol dualar edip şükür ettiler.

Düzceli Umreciler ay sonuna kadar Mekke'de kalacaklar ve bu süre zarfında bol bol umre ve tavaf yapacaklar, kutsal mekanları gezecekler ve özel bir turla da Cidde şehrini de görme şansını elde edecekler.

(AY)



17.01.2017 15:57:33 TSI

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