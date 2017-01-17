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Çınar Koleji öğrencilerinden büyük başarı

17 Ocak 2017 Salı, 15:53
Çınar Koleji öğrencilerinden büyük başarı
Çınar Koleji öğrencilerinden büyük başarı
- TEOG'da başarılı olan Çınar Koleji öğrencileri ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında tüm sorulara doğru cevap veren 4, yalnızca bir yanlış yapan 14 Malatya Çınar Koleji öğrencisi ödüllendirildi.
Çınar Koleji toplantı salonunda düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nusret Akpolat, Maarif Müfettişleri Başkanı Şenay Günel, Prof. Dr, İbrahim Gezer, Malatya Çınar Koleji Kurucu Müdürü Enver Aydın Acar, Çınar Koleji Müdürü Zeynep Bay, öğrenciler ve velileri katıldı.
Ödül töreninde konuşan Çınar Koleji Müdürü Zeynep Bay, elde edilen hiçbir başarının tesadüf olmadığını aktararak, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.
Çınar Koleji olarak öğrencileri TEOG sınavına hazırlamak için gayet programlı ve disiplinli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Müdür Bay, öğrencilerin de bu emekleri boşa çıkartmadığını söyledi.
Müdür Zeynep Bay'ın konuşmasının ardından öğrencilere ödülleri takdim edildi. Burada bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, öğrencileri başarılarından dolayı kutlayarak, okul yönetimine ve ailelere öğrencilere verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.
Daha sonra TEOG'da dereceye giren öğrenciler ve diğer katılımcılar toplu olarak fotoğraf çektirdi.
(BT-SD-Y)

17.01.2017 15:57:35 TSI
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