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NEÜ ile University of Oradea ile Erasmus Plus anlaşması imzalandı

17 Ocak 2017 Salı, 15:55
NEÜ ile University of Oradea ile Erasmus Plus anlaşması imzalandı
NEÜ ile University of Oradea ile Erasmus Plus anlaşması imzalandı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Avrupa'nın seçkin üniversiteleriyle Erasmus Plus Programı kapsamında ikili anlaşmalara imza atan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, bu anlaşmalara bir yenisini daha ekledi.
Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yürütülen görüşmelerin olumlu neticelenmesinin ardından University of Oradea ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arasında Erasmus Plus Anlaşması imzalandı.
İmzalanan Erasmus Plus anlaşması kapsamında Turizm, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında öğrenim gören lisans öğrenciler ile ilgili bölüm personelin 2021 yılına kadar Romanya'da bulunma imkânı elde edebilecek.
(COŞ-AÖ-Y)

17.01.2017 15:59:47 TSI
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