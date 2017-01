YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. NEÜ ile University of Oradea ile Erasmus Plus anlaşması imzalandı

NEÜ ile University of Oradea ile Erasmus Plus anlaşması imzalandı



NEVŞEHİR (İHA) - Avrupa'nın seçkin üniversiteleriyle Erasmus Plus Programı kapsamında ikili anlaşmalara imza atan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, bu anlaşmalara bir yenisini daha ekledi.

Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yürütülen görüşmelerin olumlu neticelenmesinin ardından University of Oradea ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arasında Erasmus Plus Anlaşması imzalandı.

İmzalanan Erasmus Plus anlaşması kapsamında Turizm, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında öğrenim gören lisans öğrenciler ile ilgili bölüm personelin 2021 yılına kadar Romanya'da bulunma imkânı elde edebilecek.

