Hafızlık sınıfı öğrencilerine hediye

Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyamanlılar Vakfı, Adıyaman'da ki ortaokullarında bulunan hafızlık sınıfındaki 300 öğrenciye hediye verdi.

Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şubesi, hafızlık sınıflarında eğitim gören ortaokul 1 ve 2. sınıftaki öğrencileri hafızlık sınıfını seçtikleri için ödüllendirdi. Hafız adayı olan öğrencilere Adıyamanlılar vakfı tarafından mont hediye edildi.

Halk eğitim salonunda gerçekleştirilen hediye takdim törenine Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Müftü Vekili Musa Çiftçi, Adıyamanlılar Vakfı Başkanvekili Yakup Akıncıoğlu, dernek yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Adıyaman Müftülüğünün ortak projesi olan hafızlık sınıflarını seçtikleri için teşekkür eden Adıyamanlılar Vakfı Başkanvekili Yakup Akıncıoğlu, "Hafız adayı olan bu öğrencilerimizin bir kısmı ortaokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerinden oluşuyor. Yatılı olanlar hafızlığa geçti diğerleri ise hafız olmasına az kaldı. Yatılı kalan öğrencilerin hafızlığa diğer öğrencilerden daha hızlı geçiyor. İnşallah tüm hafız adayı öğrencileri yatılı olarak eğitim görüp, hafızlık belgesini alırlar" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise, hafızlık sınıfında eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamanın Adıyaman halkının görevi olduğunu belirterek, "Adıyaman halkının seçtiği bir belediye başkanı olarak sizlere hizmet etmek benim görevimdir. Bende sizlerden dua istiyorum. Adıyaman halkı olarak sizlerle gurur duyuyorum. Sizleri seviyoruz. Hepinizin hafız olmasını istiyoruz" dedi.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin ise, Kuran'ı Kerim'i hayatımızın her alanına hakim kılmak gerektiğini ve inançlı nesiller yetiştirmek gerektiğini dile getirdi.

Vali Abdullah Erin, "Devlet olarak yeniden dirildiğimiz, yeniden kendimizi bulduğumuz çok kritik ve çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. 2023'e, 2053'e kendimizi odakladığımız yeryüzündeki mazlumların sesi olmaya soyunduğumuz ve bununla da mutluluk duyduğumuz dönemi yaşıyoruz. Büyük iddiaların peşindeyiz. Yeryüzündeki bütün susamışların davasını sırtımızda hissediyoruz. Ümmet olarak sıkıntıları aşabileceğimize inandığımız bir dönemi yaşıyoruz. Yeni dönemde eskiyi üzerimizden atacağız. Kendimize olan öz güvenimizi en iyi şekilde üzerimizde tutacağız. Kuran'ı Kerim rehberliğinde hayatımızın her alanında hakim kılmak suretiyle bu misyonumuzu gerçekleştirebileceğimizin idrakinde olacağız. Onun için inançlı bir gençlik nesil yetiştirmek durumundayız. Bunun en önemli adımlarından bir tanesi, hayatımızın her alanında Allah'ın Kelamını hakim kılmakla mümkündür. Kuran'ı hıfzeden, Peygamberimizin hadisleriyle meşgul olan nesiller yetiştirmeliyiz. Öbür taraftan modern bilimlere sahip gençleri yetiştirmeliyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere mont hediye edildi.

17.01.2017 16:04:00 TSI

