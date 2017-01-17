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Erdemli Belediyesi'nin camilere hizmeti devam ediyor

17 Ocak 2017 Salı, 16:00
Erdemli Belediyesi'nin camilere hizmeti devam ediyor
Erdemli Belediyesi'nin camilere hizmeti devam ediyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli Belediyesi, ilçedeki camilere götürdüğü hizmet kapsamında Kocahasanlı, Elvanlı ve Kumkuyu'da üç caminin bahçe ve yollarına parke döşedi.
Erdemli Belediyesi ekipleri, Kocahasanlı Gerce Camii, Elvanlı Mahallesi Arızlar Camii ve Kumkuyu Mahallesi Azimli Camii'nin bahçelerini ve yollarını parkeyle döşedi. Ekipler ayrıca, Gerce Camii'nin bahçe duvarının sıvasını da yaptı.
Camilerdeki çalışmalara ilişkin açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, camilere hizmette sınır tanımadıklarını belirtti. Erdemli'de hizmet götürmedikleri cami kalmadığına dikkat çeken Başkan Tollu, "Ortak kullanım alanı olan camilerimizde, vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde ibadet yapabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ederek camilerimizin eksikliklerini gideriyoruz. İbadethanelerimizi en başta temiz tutabilmek için belediye bünyesinde oluşturduğumuz cami temizleme timi ilçemizdeki tüm camileri temizlemeye devam ediyor. Bunun yanı sıra bize gelen talepler doğrultusunda camilerimizin bahçelerini dizayn ediyoruz. Parke döşenmesi gereken yerlere parke döşüyoruz, ağaç dikilmesi gereken yerlere ağaç dikiyoruz. Oturma grupları ve kamelyalar yapıyoruz. Bunun yanında boya, badana ve tadilat işlerini de yapıyoruz. Yaptığımız bu hizmetleri Allah rızası için yaptığımız için büyük haz alıyoruz. Hizmet ihtiyaçlarını belediyemize bildiren camilere anında hizmetimizi sunuyoruz. Sadece camilere değil, Kuran kurslarına ve okullara da aynı hassasiyetle yaklaşarak hizmet sunuyoruz. Biliyoruz ki, bu milletin dimdik ayakta durması, dini ve milli eğitim veren müesseselerin yaşatılması ve desteklenmesiyle mümkündür" dedi.
(KYM-Y)

17.01.2017 16:04:42 TSI
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