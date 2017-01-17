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Ardahanlılar İstanbul'da Buluşuyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Rıfat Vural

ARDAHAN (İHA) - İstanbul Avrupa Yakası Ardahanlılar Derneği 24 ocak günü muhteşem bir gece ile bir araya geliyor.

24 Ocak salı günü İstanbul Sultangazi semtindeki Dostlar Düğün Salonunda gerçekleştirilecek geceye rekor sayıda katılımın olması bekleniyor. Yaklaşık bin kişilik bir katılımla gerçekleştirilmesi beklenen gecede onbir farklı sanatçının yanı sıra, sürpriz sanatçılar da sahne alacak. Sunuculuğunu Başkan Yardımcısı Akın Bozkaya'nın yapacağı geceye Ardahanlıların yanı sıra üst düzey bürokratlar ve siyasi parti temsilcileri davetli olarak katılacak. Gece de yöresel ürünler olan Tereyağı ,Bal,Kaşar peyniri,Yoğurt,Kaz gibi bir çok ürün satışa sunulacak. Akşam saat 18:00 da başlayacak gece, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürecek.

İstanbul Avrupa Yakası Ardahanlılar Dernek Başkanlığı görevine seçildikten sonra yönetimiyle birlikte daha aktif olarak çalışmalar yapan Başkan Yavuz Uzunkaya tüm Ardahanlılara ulaşacaklarını belirtti. 24 Ocak günü gerçekleştirilecek gece hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Avrupa Yakası Ardahanlılar Dernek Başkanı Yavuz Uzunkaya " İstanbul Avrupa Yakası Ardahanlılar Derneği olarak 24 ocak günü çok ses getirecek bir geceye imza atacağız. Yönetimimizle birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşlarının ilk basamağıdır. Birlikteliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı, kültürel varlıkları ortaya çıkararak yaşatmayı ve geliştirmeyi amaçlar. Üyeler ve hemşeriler arası iletişim kurulmasını, akrabalık bağlarının yanında, hemşerilik bağlarının güçlenmesini sağlar.Bizde İstanbul Avrupa Yakası Ardahanlılar Derneği olarak güzel şeyler yapmak, ve hayırlı işlere vesile olmak niyetindeyiz.Bizler birbirimizden kopamayız, birbirimizi unutamayız. Acı günümüzde de mutlu günümüzde de hep bir arada olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Tüm Ardahanlı hemşerilerimizi 24 ocak salı günü yapacağımız geceye davet ediyor, şahsım ve dernek yönetimim adına herkese sevgi saygılar sunuyorum" dedi.

(ARV-AT-Y)



17.01.2017 16:05:37 TSI

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