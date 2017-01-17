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Altıeylül'den ihtiyaç sahipleri için kumbara

17 Ocak 2017 Salı, 16:03
Altıeylül'den ihtiyaç sahipleri için kumbara
Altıeylül'den ihtiyaç sahipleri için kumbara

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşları düşünerek ilçenin çeşitli yerlerine giysi ve ayakkabı kumbarası koydu. Kumbaraya ikinci el giysilerini bırakacak olan vatandaşlar bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürecek. ALGEM aracılığıyla giysiler, yıkanıp ütülendikten sonra teslim edilecek. Yıpranmış giysiler ise geri dönüşüme kazandırılacak.
Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özen, Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Canbey ile Hacıilbey Mahallesi Muhtarı Mustafa Deniz'i ziyaret etti ve sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında anlamlı bir projeye imza atıldı. Proje ile Altıeylül ilçesinde artık ikinci el giysiler atılmayacak ve kumbaralar sayesinde ihtiyaç sahiplerine kazandırılacak.
İlk kumbara Hacıilbey Mahallesi Muhtarlığı önüne koyuldu. Başkan Zekai Kafaoğlu, Muhtar Mustafa Deniz ile birlikte kumbaraya ikinci el giysi atarak ilk adımı attılar. Muhtar Mustafa Deniz gerçekleştirilen proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Başkanım bize gönderdiğiniz bu kumbara için size teşekkür ediyorum. Daha önce aldığımız giysileri yağmurun altında tutuyorduk ancak artık yağmur çamur derdimiz bitti. Şimdi vatandaş kullanmadığı giysileri bu kumbaranın içerisine atıyor. Bir hafta içerisinde kumbaranın yarısı doldu. Uygulama süper oldu. Geri dönüşümü olan her türlü ürünlerin toplanması güzel bir şey" dedi.
Başkan Zekai Kafaoğlu ise, "Altıeylül ilçemizde şu anda 20 noktaya kumbaralar konuldu ve vatandaşlarımızın ilgisi güzel. 14 adet daha kumbara belirlenen noktalara konulacak ve toplamda 34 adet Giysi-Ayakkabı Kumbarası ilçenin çeşitli noktalarında yerini alacak. Vatandaşlar ikinci el giysilerini bir başkasına vermekte zorlanıyor veya verebileceği yer bulamıyordu. Bu kumbaralar sayesinde vatandaşlar kullanmadığı giysileri kumbaraya atacaklar bizlerde ALGEM aracılığıyla giysileri yıkayıp, ütüleyip ihtiyacı olan vatandaşlara vereceğiz. Bazı yıpranmış olan ürünler ise öğütülerek geri dönüşüme kazandırılacak. Halkın bu konuda duyarlı olmasını bekliyorum. Hacıilbey Mahallesi Muhtarı Mustafa Deniz ile birlikte bu çalışmanın tanıtımını yaptık. Muhtarımız da geri dönüşüm konusunda son derece hassas" diye konuştu.
(TS-

17.01.2017 16:08:03 TSI
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