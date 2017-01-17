17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Edirne Valisi Özdemir'den İHA'ya ziyaret

17 Ocak 2017 Salı, 16:07
Edirne Valisi Özdemir'den İHA'ya ziyaret
Edirne Valisi Özdemir'den İHA'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, İhlas Haber Ajansı Edirne bürosuna nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Edirne Valisi Günay Özdemir, İhlas Haber Ajansı (İHA) Edirne bürosunda, İHA çalışanlarıyla bir araya geldi. Vali Özdemir, İHA Ailesi'ni hem ülke genelinde hem de Edirne'de yaptığı güçlü ve güvenilir yayıncılığından dolayı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
İhlas Haber Ajansı Edirne İl Temsilcisi Koray Ustabaşı da Vali Özdemir tarafından gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek, bölgedeki çalışmalarında kendilerine verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

Edirne EMITT'e hazırlanıyor
Edirne Valisi Günay Özdemir, İstanbul'da 26-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek 21'inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) Edirne'den de katılımcıların olacağını söyledi.
Vali Özdemir, EMITT'te Osmanlı Saray Mutfağı'nda çokça yer bulan helvalar arasında özel bir yere sahip olan Deva-i Misk Helvası'nın ve kentin diğer sembol değerlerinin katılımcılara tanıtımının yapılacağını belirtti.
Fuarda, kentin yer alacağı alan ve bu alan içerisindeki yapılacak stant düzenlemeleri hakkında görüşmeler yaptığını açıklayan Vali Özdemir, kentin tanıtımına yönelik kullanılacak görseller görüşülerek konuyla ilgili gerekli çalışmaların yapılması için start verildiğini vurguladı.
Geçtiğimiz yıl Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin birlikte katılım gösterdiğini hatırlatan Vali Özdemir, bu yıl gerçekleşecek fuarda Edirne'nin tek başına yer alması gerektiğini vurguladı. Edirne gibi Osmanlı başkentinin fuara tek katılmasının tanıtım açısından daha etkili olacağına inandığını ifade eden Vali Özdemir, fuarda olumlu geri dönüşümler alınacağını kaydetti.
(KU-MK-Y)

17.01.2017 16:12:32 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan engelli bireylerin ailelerine müjde
YEREL

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN'DAN ENGELLİ BİREYLERİN AİLELERİNE MÜJDE
Edirne'de 43 yabancı uyruklu yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 43 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI

Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında yoğunluk
YEREL

BULGARİSTAN'A AÇILAN SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK
Edirne'de 20 kaçak yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 20 KAÇAK YAKALANDI

Edirneli muhtarlardan TÜ'ye ziyaret
YEREL

EDİRNELİ MUHTARLARDAN TÜ'YE ZİYARET
Mevlana Değişim Programı öğrencilerine veda yemeği
YEREL

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE VEDA YEMEĞİ
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

EDİRNE'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Edirne'de CHP'lilerden 'Ayağa kalkıyoruz' eylemi
YEREL

EDİRNE'DE CHP'LİLERDEN 'AYAĞA KALKIYORUZ' EYLEMİ
Bozulan yollar tamir ediliyor
YEREL

BOZULAN YOLLAR TAMİR EDİLİYOR
Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

EDİRNE'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

HDP Milletvekili Paylan hakkında suç duyurusu
YEREL

HDP MİLLETVEKİLİ PAYLAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
HDP Milletvekili Paylan hakkında suç duyurusu
YEREL

HDP MİLLETVEKİLİ PAYLAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Tüm Yerel-Sen Süloğlu Belediyesi ile toplu iş sözleşmesini imzaladı
YEREL

TÜM YEREL-SEN SÜLOĞLU BELEDİYESİ İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ İMZALADI
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI

Sınır kapılarındaki tır kuyruğu devam ediyor
YEREL

SINIR KAPILARINDAKİ TIR KUYRUĞU DEVAM EDİYOR
Edirne'de 'Siber Duyarlılık' projesi hayata geçirildi
YEREL

EDİRNE'DE 'SİBER DUYARLILIK' PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ
Trakya'da kış
YEREL

TRAKYA'DA KIŞ
FAO Ayçiçeği Araştırma Koordinatörü Prof. Dr. Kaya:
YEREL

FAO AYÇİÇEĞİ ARAŞTIRMA KOORDİNATÖRÜ PROF. DR. KAYA:

Edirne'de maden ocağında göçük: 1 ölü
YEREL

EDİRNE'DE MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ