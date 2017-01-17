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Edirne Valisi Özdemir'den İHA'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, İhlas Haber Ajansı Edirne bürosuna nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, İhlas Haber Ajansı (İHA) Edirne bürosunda, İHA çalışanlarıyla bir araya geldi. Vali Özdemir, İHA Ailesi'ni hem ülke genelinde hem de Edirne'de yaptığı güçlü ve güvenilir yayıncılığından dolayı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

İhlas Haber Ajansı Edirne İl Temsilcisi Koray Ustabaşı da Vali Özdemir tarafından gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek, bölgedeki çalışmalarında kendilerine verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.



Edirne EMITT'e hazırlanıyor

Edirne Valisi Günay Özdemir, İstanbul'da 26-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek 21'inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) Edirne'den de katılımcıların olacağını söyledi.

Vali Özdemir, EMITT'te Osmanlı Saray Mutfağı'nda çokça yer bulan helvalar arasında özel bir yere sahip olan Deva-i Misk Helvası'nın ve kentin diğer sembol değerlerinin katılımcılara tanıtımının yapılacağını belirtti.

Fuarda, kentin yer alacağı alan ve bu alan içerisindeki yapılacak stant düzenlemeleri hakkında görüşmeler yaptığını açıklayan Vali Özdemir, kentin tanıtımına yönelik kullanılacak görseller görüşülerek konuyla ilgili gerekli çalışmaların yapılması için start verildiğini vurguladı.

Geçtiğimiz yıl Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin birlikte katılım gösterdiğini hatırlatan Vali Özdemir, bu yıl gerçekleşecek fuarda Edirne'nin tek başına yer alması gerektiğini vurguladı. Edirne gibi Osmanlı başkentinin fuara tek katılmasının tanıtım açısından daha etkili olacağına inandığını ifade eden Vali Özdemir, fuarda olumlu geri dönüşümler alınacağını kaydetti.

(KU-MK-Y)



17.01.2017 16:12:32 TSI

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