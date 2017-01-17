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Doğal Yaşam Merkezi projelere konu oluyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Doğal Yaşam Merkezi bir grup öğrenciyi ağırladı.

Hayvan sevgisini aşılama konusunda okullara giderek eğitimler veren Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Doğal Yaşam Merkezi'ne gelen Gelişim Koleji öğrencilerini de aynı konuda bilgilendiriyor. Merkeze gelen öğrenciler, buradaki hayvanları yakından görerek yetkililerden bilgiler alıyor. Dokuz öğrenci, hazırladıkları bir proje için Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ettiler. Burada veteriner hekimlerden hayvan bakımı, sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiği, tedavi, aşı, kısırlaştırma ve sahiplendirme konularında bilgiler alan öğrenciler, öğrendiklerini not ettiler. Öğrenciler, Doğal Yaşam Merkezi'nde öğrendiklerini ödevleri olan projelerine aktaracaklar.

(İHA-MET-Y)



17.01.2017 16:16:44 TSI

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