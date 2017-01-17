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Muş'ta 'İslam'da Ailenin Önemi ve Aile Bağlarının Güçlendirilmesi' konferansı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Müftülüğü tarafından 'İslam'da Ailenin Önemi ve Aile Bağlarının Güçlendirilmesi' konulu konferans düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait Gençlik Merkezinde düzenlenen ve Diyarbakır Müftüsü Burhan İşleyen'in konuşmacı olarak katıldığı konferansa Vali Vekili Ali Sakar, İl Müftüsü Alettin Bozkurt ile din görevlileri katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Alettin Bozkurt, ailenin kutsiyetine değindi. Ebeveynlerin tek görevinin sadece çocuklarını bu dünyada korumak olmadığını da ifade eden Müftü Bozkurt, "Bizim görevimiz sadece çocuklarımızı bu dünyada korumak değil, onlara güzel bir gelecek hazırlamak değildir. Aile; anne, baba ve çocuklardan oluşmaktadır. Bizim görevimiz ailemizi dünyadaki kötülüklerden korumaktan ziyade cehennem azabından da korumaktır. Bunu da Peygamber Efendimizin şefkatine nail olmakla, evlatlarımıza sahip çıkmakla, onlara haram ve helali anlatmakla, din eğitimi vermekle olur. Yüce Rabbimiz bizi neyden sakındıysa biz de onları en iyi şekilde onlardan sakınarak, bizi neye yönlendirdiyse bunu çocuklarımıza en iyi şekilde aktarmakla cehennemden sakınabiliriz" dedi.

Vali Vekili Ali Sakar ise, aile denince çok önemli bir vurguya değinildiğini söyledi. Din eğitiminin yanı sıra ahlaki eğitimin önemine vurgu yapan Sakar, "İslam dediğimiz zaman sadece din eğitimi değil, iyi bir ahlaki eğitim almış olmak da önemlidir. İnsanlar iyi bir rol model olabiliyor. Geçmişte büyük aile yapılarına sahip bir toplumken birden bir çekirdek aile yapılanması içine girip, anne-babasını huzur evlerine gönderen bir toplum haline dönmüşken, hamdolsun ki son zamanlarda yine güçlü bir aile yapılanmasına doğru gidiyoruz. Burada devletimizin güçlü katkılarıyla tekrar bu aslımıza dönmüş olduk. Bizim son zamanlarda aileye büyük destekler vermemizle oldu. Aile, çocuğun yetişmesinde son derece önemlidir. Bunu küresel terörizm olarak da görebiliriz. Din adı altında cinayete, katliamlara teşebbüs edenlerin özüne iyi bakın. Hepsi de iyi aile ahlakı almamış olanlardır. Bugün DAEŞ'e bakın tamamı iyi bir aile, iyi bir ahlak eğitiminden geçmemiş insanlardan oluşuyor. İçerde de birliğimizi beraberliğimizi bozmaya çalışanlara bakın, hepsinin de aile yapısının etkisi vardır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Diyarbakır Müftüsü Burhan İşleyen, katılımcılara 'İslam'da Ailenin Önemi ve Aile Bağlarının Güçlendirilmesi'yle ilgili sunum yaptı. Nikahın önemine değinen Burhan İşleyen, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in "Nikah benim sünnetimdir, nikaha sırt çeviren benim ümmetimden değildir, gençler evlenmeye güç getiren evlensin. Evlenen kimse dininin yarısını tamamlamış olur diğer yarısı için de Allah'tan korksun" sözüyle aileye verdiği değeri gösterdiğini söyledi.

"Diyarbakır denince aklınıza hemen ağzı kapalı, ellerinde molotoflu panzer üzerinde tepinen gençler geliyor, ama Diyarbakır ondan ibaret değil" diyen İşleyen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun zamandır sessiz günler geçiriyorduk, ama en son dün yine bir saldırıyla sarsıldık. Memleketin her tarafı şu an aynı durumda. Şehit olan polislerimize Allah rahmet eylesin, Allah birliğimizi bozmasın. Diyarbakır peygamberler, sahabeler şehri. Bugün Anadolu'nun Müslüman olmasında Diyarbakır'ın rolü çok büyük. Sultan Alparslan, Diyarbakır'dan geçerken 300 bin kişilik Bizans ordusunun karşısında güçsüz kalmasın, ümmet parçalanmasın diye Diyarbakır ahalisinden 10 ile 17 bin arasındaki Kürt, Alparslan'ın sancağı altında savaşmış. O günden beri Anadolu toprakları Müslümanlaşmıştır."

Evlilik hazırlığı yapıldığı andan itibaren ailenin konuşulması gerektiğinin altını çizen Burhan İşleyen, "Çünkü iyileşmeler yapmakla birlikte, bizi bir arada tutan son kale olan aile bağının yer yer sarsıldığını görmekteyiz. Boşanma oranlarında giderek artışlar var. Bunda izlediklerimizin, dinlediklerimizin çok büyük etkisi var. Örnek vermek gerekirse izlediğimiz dizileri söyleyebiliriz. Değerlerimizde yıpranma var. Yapacağımız tek şey var hepimiz evlenme çağındayız ya da evlilik çağında olan kızlarımız, çocuklarımız var. Hazırlık aşamasında birinci önceliğimiz ahlak merkezili bir dindarlık olacak. Aile bağlarını güçlendirmek istiyorsak önceliğimiz dindarlık olmalı. Çok namaz kılmakla dindarlık olmaz. 3 ayda bir umreye gitmekle dindarlık olmaz. Çevremizle de uyum içinde olmalıyız. Namazsız dindarlık olmaz ama dindarlık ahlak merkezli bir dindarlık olmalı. Çocuklarımızı evlendirdiğimiz zaman ilk sorularımız ev ve araba oluyor, ama soruların içinde Allah yok. Önceliğimiz Allah olmalıdır, Peygamber olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda Vali Vekili Ali Sakar tarafından Diyarbakır Müftüsü Burhan İşleyen'e tablo hediye edildi.

(NA-MSA-Y)



17.01.2017 16:18:29 TSI

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