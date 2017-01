YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan engelli bireylerin ailelerine müjde

EDİRNE (İHA) - En büyük hedeflerinin 'Engelsiz Kent Edirne' anlayışını yaşamın her alanına kazandırmak olduğunu ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, engelli bireylerin ailelerine de müjde verdi. Gürkan, "Engelli bireylerin 2-3 saatlik kısa dilimlerde bırakılabileceği bir ev açacağız. Onu da engelli ailelere armağan edeceğiz" dedi.

Edirne Sanayiciler ve İş Adamları Derneği'nin 'Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerin Desteklenmesi' Hibe Programı kapsamında uyguladığı 'Tatlı Hayat' adlı projenin açılış toplantısı RYS Hotel'de düzenlendi. Toplantıya Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ve Edirne Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Açıkgöz katıldı.

Dünya Zihinsel Engelli Koruma ve Yetiştirme Derneği'nin partnerliğini yapacağı proje 12 ay sürecek. 600 saat kurs görecek olan öğrenciler pasta yapmayı öğrenecek, mevcut pastanelerde staj yapma imkanı bulacak.

Edirne Sanayiciler ve İş Adamları Derneği'ne 'Tatlı Hayat' projesini kazandırdıkları için teşekkür eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte yaklaşık 2 yıldır 'Engelsiz Kent Edirne' anlayışını yaşamın her alanında egemen kılmak istediklerini söyledi.

Engelsiz Kent Edirne anlayışını yaşamın her alanında egemen kılmanın sadece Edirne Belediyesinin çalışmalarıyla mümkün olmadığını ifade eden Gürkan, "El birliğiyle yapılmalı, ortak bir ürün olmalı. Tüm kurumlar, bankalar, valilik gibi toplumun tüm katmanlarının, tüm birimlerinin bunun içinde olması gerekiyor. Çünkü ortaya çıkarttığımız şey bir felsefe. Bu da, düne kadar toplumsal anlamda bir problem olarak görülen engelliler, artık toplumun koşulsuz her kesimine, yaşamın her alanına ortak olma, söz sahibi olma anlayışıdır. Eğer bunu Edirne'de başaramazsak, bu güzel ülkenin hiçbir kentinde başaramayız. Bunun en çok filiz vereceği, en çok gürleşeceği alan Edirne'dir. Çünkü Edirne insanı hem duyarlılığı, hem vicdanı muhasebesi ama onun ötesinde birçok çalışmada, projede gördüğümüz gibi, ortak yaşama kültürüne çok açık bir toplum. Dolayısıyla bunu Edirne'de mutlak suretle başaracağımıza inancım tam" diye konuştu.



Ürünleri Edirne Belediyesi Protokol Evi'nde satabilecekler

Projenin bir örnek ve öncü olmasını dileyen Gürkan, "Ürünleriniz ortaya çıkmaya başladığında yani yaptığınız pastaları, börekleri Edirne Belediyesi Protokol Evi'nde satın, para kazanın, emeğinizin karşılığını alın. Gelir tamamen sizin olsun. Engelsiz Yaşam Merkezi'ni de bir yaşam alanı olarak kullanın" dedi.

Engelli bireyleri olan ailelerin tüm yaşamlarını da onlara göre tasarladığını ifade eden Gürkan, "Ancak yine de engelli bireylerin bakımıyla ilgilenen kişinin de işleri olabiliyor. Bundan dolayı engelli bireylerin 2-3 saatlik kısa dilimlerle bırakıp gidebilecekleri bir ev açacağız ve onu da engelli ailelere armağan edeceğiz. El birliği ile 'Engelsiz Kent Edirne' kimliğine kavuşturacağız ve 'Engelsiz Kent' bayrağını Türkiye'de ilk alan kent olacağız" dedi.

