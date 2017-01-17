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İsmail Başkan yönetimini açıkladı



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ADANA (İHA) - Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkan Adayı İsmail Başkan, 21 Ocak'ta yapılacak olan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti genel kurulu öncesi yönetiminde yer alacak gazetecileri açıkladı.

Adana Sanayi Odası toplantı salonunda yapılacak olan genel kurula üyelerin katılımının önemli olduğunu vurgulayan İsmail Başkan, seçilmesi durumunda, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'ni daha aktif hale getireceğini söyledi. Başkan, "Cemiyetimiz 21 Ocak'ta yeni yönetimini seçecek. Tüm üyelerin katılımı çok önemli. Bu yüzden tüm üyelerimizi yeni yönetimini seçmeye davet ediyorum" dedi.

İsmail Başkan'ın başkanlığındaki yeni yönetime aday gazeteciler ise şöyle;

Kanal B TV ve Radyo Başkent Temsilcisi Sema Erdoğan, Türkiye Gazeteciler Sendikası Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya, Çukurova Barış Gazetesi Yayın Danışmanı Mustafa Özgür, Çukurova Pres Gazetesi Muhabiri Doğan Gülbasar, Doğan Haber Ajansı Muhabiri Murat Kibritoğlu, Sabah Gazetesi Muhabiri Fatih Baltacı, Bölge Gazetesi Spor Müdürü Uğur Başaran, Emekli Gazeteci Musa Alkan."

(UMT-Y)



17.01.2017 16:19:07 TSI

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