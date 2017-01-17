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Özel madalyalar sahiplerini buldu



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ERZURUM (İHA) - Erzurum'da düzenlenen Türkiye Özel sporcular Kayak şampiyonası madalya törenine katılan Vali Seyfettin Azizoğlu sporcuların uluslararası müsabakalarda daha önce göstermiş olduğu başarıların devam edeceğini ifade ederek, "İnşallah çocuklarımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemize yeni madalyalar kazandırmaya devam edecekler" diye konuştu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yapılan Kayak Şampiyonası sona erdi. Şampiyona sonunda yarışmada başarı elde eden sporculara madalyaları verildi.

Erzurum'da ikincisi düzenlenen ve 22 spor kulübünün 50 sporcu ile katıldığı Türkiye Kayak Şampiyonası yapılan madalya töreni ile son buldu. Törene Vali Seyfettin Azizoğlu'nun yanı sıra 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, Erzurum Gençlik Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ve Özel Sporcular Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi Abubekir Özcan katıldı. Vali Azizoğlu, madalya töreninde ülkenin her karesinden gelen özel sporcuları Erzurum'da ağılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şampiyonada yarışan sporcuların birçoğunun daha önce Avrupa ve Dünya Şampiyonlarında dereceye giren sporcular olduklarını hatırlatan Vali Seyfettin Azizoğlu şöyle konuştu: "Şampiyona için Erzurum'a gelen tüm sporcularımıza ve hocalarına teşekkür ediyorum. Güzel anılarla güzel yarışma geçirdiler. Hepsi birbirinden güzel gösterilerde bulundular. İnşallah bu çocuklarımızı yakın zamanda Avrupa ve dünya şampiyonalarında görmeye devam edeceğiz. Sporcularımızın ailelerini de gerçekten kutladığımı ifade etmek istiyorum. Çocuklarına bu şekilde spor yaptırmaları ve onlara zamanlarını ayırmaları gerçekten büyük bir özveri gerektiriyor. Çocuklarımız da bu manada kendilerinden beklenen işi en iyi şekilde yerine getirdiler. Yüzünün akıyla bir yarışma sergilediler hepsini tebrik ediyorum"

Tören, yarışmada dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesi ile son buldu.

(ÖB-ÖB-Y)



17.01.2017 16:19:13 TSI

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