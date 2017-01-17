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Sungurlu'da Çipli Kimlik Kartına 929 Kişi Başvurdu



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde de yeni çipli kimlik kartlarının dağıtımına 2 Ocak tarihi itibariyle başlandı.

Türkiye'de 2016 yılında yeni kimlik kartı için seçilen 10 pilot ilin ardından 2017 yılında 71 ilde olduğu gibi Sungurlu'da da yeni çipli kimlik kartları vatandaşların adreslerine gönderilmeye başlandı. Sungurlu'dan Ankara'ya gönderilen bilgiler doğrultusunda Ankara'da hazırlanan yeni çipli kimlik kartları kargo ile vatandaşların adreslerine teslim ediliyor.

Sungurlu İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde yeni çipli kimlik kartları için başvurular devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Sungurlu'da iki hafta içerisinde 929 kişinin yeni kimlik kartı için başvuru yaptığı öğrenildi.

İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde yeni çipli kimlik kartı başvurusunda yoğunluk yaşanıyor. Ortalama günde 70 kişi yeni çipli kimlik kartı başvurusunda bulunması yoğunluğu artırsa da nüfus müdürlüğü çalışanları vatandaşların taleplerine yetişmeye çalışıyor.

Vatandaşların yeni çipli kimlik kartlarına başvurmaları için eski nüfus cüzdanları ve 1 adet biometrik fotoğraf ile 16 TL ücret karşılığında İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

(SŞ-BÖ)



17.01.2017 16:22:12 TSI

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