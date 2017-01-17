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Muş'ta miting alanları yeniden belirlendi



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş'ta 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında miting alanları yeniden belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan duyuruda, valilik makamının 10 Ocak 2017 tarih ve 2017/11 sayılı olurları ile uygun görülen, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında miting alanlarının belirlendiği duyuruldu. Öncelikli miting alanının Tren Garı önü olduğunun ifade edildiği duyuruda, "İstasyon Caddesi üzerinde bulunan şehir spor salonu önü toplanma alanı olarak belirlenmiştir. Toplanma alanından başlayacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşüne İstasyon Caddesini takiben Tren Garı önüne kadar devam edilecektir. Miting alanı olan Tren Garı önünde miting yapıldıktan sonra buradan dağılım sağlanacaktır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili afiş, pankart ve ilanların asılacağı ve yapıştırılacağı yerler, miting süresince Tren Garı önünde bulunan miting alanıdır" denildi.

Alternatif miting alanının da Belediye Meydanı olduğunun belirtildiği duyuruda, "Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan su deposu önü toplanma alanı olarak belirlenmiştir. Toplanma alanından başlayacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü Cumhuriyet Caddesini takiben PTT Caddesine dönülerek miting alanı olan belediye binası önüne kadar devam edilecektir. Miting alanı olan belediye binası önünde miting yapıldıktan sonra buradan dağılım sağlanacaktır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili afiş, pankart ve ilanların asılacağı ve yapıştırılacağı yerler, miting süresince belediye binası önünde bulunan miting alanıdır" ifadelerine yer verildi.

(NA-MSA-Y)



17.01.2017 16:22:25 TSI

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