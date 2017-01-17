17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Roman kadınlar sepet örmeciliğini yaşatacak

17 Ocak 2017 Salı, 16:19
Roman kadınlar sepet örmeciliğini yaşatacak
Roman kadınlar sepet örmeciliğini yaşatacak

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde hayata geçirilen "Sepet Örme Sanatı Roman Kadınlarla Yaşıyor" projesiyle Roman kadınlar hem unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği yaşatacak hem de iş sahibi olarak aile bütçesine katkı sağlayacak.

"Sepet Örme Sanatı Roman Kadınlarla Yaşıyor" projesinin açılış toplantısı Ilıcabaşı Mahallesi Park Kıraathanesin'de düzenlenen programla yapıldı. 01 Kasım 2016'da başlayarak 31 Ekim 2017 yılında bitecek olan, 150 bin euro destekli "Sepet Örme Sanatı Roman Kadınlarla Yaşıyor" projesine katılan 80 roman kadın kursiyere sertifika verilecek. Bu sertifika ile roman kadınlar hem sepet örme sanatını yaşatacak, hem de iş sahibi olarak aile bütçesine katkı sağlayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi başkanlığı'na ait "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebirliklerinin Geliştirilmesi" hibe programınca desteklenmeye değer bulunan ve Aydın Roman Dernekleri Federasyonu tarafından yürütülen "Sepet Örme Sanatı Roman Kadınlarla Yaşıyor" projesinin açılış toplantısı roman kızların oyun havası oynaması ile başladı.
Açılış toplantısına, Adnan Menderes Üniversitesi Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. E. Didem Evci Kiraz, Aydın Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Abdül Aydeniz, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, Aydın Valiliği, Aydın Halk Eğitim Merkezi ve Aydın Ticaret Odası'ndan aldıkları destekle bu projeyi başlattıklarını söyleyerek kendilerine teşekkürlerini sundu. Aydeniz konuşmasının devamında "Dezavantajlı roman kadınları bu proje sayesinde hem meslek öğrenme, hemde aile bütçelerine katkı sağlayacaklardır. Bu projeye desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. E. Didem Evci Kiraz, "Aydın için bu sene romanların yılı olacak. Hem üniversite, hem belediyeler, hem karar verici pozisyondaki siyasal kimliği olan kişiler hep birlikte tüm sektörler birlikte çalışmamız gerekiyor. Sorunlar neyse onları masaya yatırmamız gerekiyor. Tüm bunlar için planlarımız var. Sizlerden gelen teklifleri değerlendirdik. Yeni çalışmalarda birlikte olacağız" dedi.
Konuşmaların ardından programa katılanlara proje hakkında sunum yapıldı.
(OD-MB-Y)

17.01.2017 16:24:17 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Futbol: Mercedes-Benz Ege Kupası
YEREL

FUTBOL: MERCEDES-BENZ EGE KUPASI

Bayan doktor lüks otomobiliyle kanala uçtu
YEREL

BAYAN DOKTOR LÜKS OTOMOBİLİYLE KANALA UÇTU
Denizli'de yaşlı kadını dolandıran şüpheli Aydın'da yakalandı
YEREL

DENİZLİ'DE YAŞLI KADINI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ AYDIN'DA YAKALANDI
Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL

AYDIN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Aydın'da masa tenisi grupları tamamlandı
YEREL

AYDIN'DA MASA TENİSİ GRUPLARI TAMAMLANDI
AYTO'dan TOBB - İŞKUR Hizmet Noktasıyla istihdam seferberliği
YEREL

AYTO'DAN TOBB - İŞKUR HİZMET NOKTASIYLA İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ
Aydınlı gençler kan stoklarını tüketmeyecek
YEREL

AYDINLI GENÇLER KAN STOKLARINI TÜKETMEYECEK
Aydın'da trafik canavarı Aralık'ta 6 can aldı
YEREL

AYDIN'DA TRAFİK CANAVARI ARALIK'TA 6 CAN ALDI
Başkan Kale, duyarlı öğrencileri ödüllendirdi
YEREL

BAŞKAN KALE, DUYARLI ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ
İhracatçılara inovasyon desteği verilecek
YEREL

İHRACATÇILARA İNOVASYON DESTEĞİ VERİLECEK
Ülkücü işçiler Aydın'da ilk genel kurullarını gerçekleştirdi
YEREL

ÜLKÜCÜ İŞÇİLER AYDIN'DA İLK GENEL KURULLARINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Kuşadası Belediye tiyatrosu Söke'de sahne aldı
YEREL

KUŞADASI BELEDİYE TİYATROSU SÖKE'DE SAHNE ALDI
Bozdoğan Ovası sular altında
YEREL

BOZDOĞAN OVASI SULAR ALTINDA
Aydın'da hortum
YEREL

AYDIN'DA HORTUM
Başkan, Hisarcık ve Işıklar Mahallelerini ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN, HİSARCIK VE IŞIKLAR MAHALLELERİNİ ZİYARET ETTİ
Aydın'daki cinayet
YEREL

AYDIN'DAKİ CİNAYET
VP İl Disiplin Kurulu Üyesi Günay hayatını kaybetti
YEREL

VP İL DİSİPLİN KURULU ÜYESİ GÜNAY HAYATINI KAYBETTİ
Erdem; &quot;Yeni sistemle beraber istikbalimizde 'İstiklal' içerisinde istikrar olacak&quot;
YEREL

ERDEM; "YENİ SİSTEMLE BERABER İSTİKBALİMİZDE 'İSTİKLAL' İÇERİSİNDE İSTİKRAR OLACAK"
Anadolu'nun yıldızları Nazilli'den geçti
YEREL

ANADOLU'NUN YILDIZLARI NAZİLLİ'DEN GEÇTİ
Söke Belediyesi Temizlik İşleri 2016'da atak yaptı
YEREL

SÖKE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ 2016'DA ATAK YAPTI
Aydemir ailesinin imdadına Efeler Belediyesi yetişti
YEREL

AYDEMİR AİLESİNİN İMDADINA EFELER BELEDİYESİ YETİŞTİ
Ege Et mezbahası yenilendi
YEREL

EGE ET MEZBAHASI YENİLENDİ
Aydın'ın yıldızları potada çeyrek finale yükseldi
YEREL

AYDIN'IN YILDIZLARI POTADA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
Genç aşçılar 'ÜniŞef'te hünerlerini sergiledi
YEREL

GENÇ AŞÇILAR 'ÜNİŞEF'TE HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ