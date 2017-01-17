YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Roman kadınlar sepet örmeciliğini yaşatacak

Roman kadınlar sepet örmeciliğini yaşatacak



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde hayata geçirilen "Sepet Örme Sanatı Roman Kadınlarla Yaşıyor" projesiyle Roman kadınlar hem unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği yaşatacak hem de iş sahibi olarak aile bütçesine katkı sağlayacak.



"Sepet Örme Sanatı Roman Kadınlarla Yaşıyor" projesinin açılış toplantısı Ilıcabaşı Mahallesi Park Kıraathanesin'de düzenlenen programla yapıldı. 01 Kasım 2016'da başlayarak 31 Ekim 2017 yılında bitecek olan, 150 bin euro destekli "Sepet Örme Sanatı Roman Kadınlarla Yaşıyor" projesine katılan 80 roman kadın kursiyere sertifika verilecek. Bu sertifika ile roman kadınlar hem sepet örme sanatını yaşatacak, hem de iş sahibi olarak aile bütçesine katkı sağlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi başkanlığı'na ait "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebirliklerinin Geliştirilmesi" hibe programınca desteklenmeye değer bulunan ve Aydın Roman Dernekleri Federasyonu tarafından yürütülen "Sepet Örme Sanatı Roman Kadınlarla Yaşıyor" projesinin açılış toplantısı roman kızların oyun havası oynaması ile başladı.

Açılış toplantısına, Adnan Menderes Üniversitesi Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. E. Didem Evci Kiraz, Aydın Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Abdül Aydeniz, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, Aydın Valiliği, Aydın Halk Eğitim Merkezi ve Aydın Ticaret Odası'ndan aldıkları destekle bu projeyi başlattıklarını söyleyerek kendilerine teşekkürlerini sundu. Aydeniz konuşmasının devamında "Dezavantajlı roman kadınları bu proje sayesinde hem meslek öğrenme, hemde aile bütçelerine katkı sağlayacaklardır. Bu projeye desteklerinizi bekliyoruz" dedi.



Adnan Menderes Üniversitesi Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. E. Didem Evci Kiraz, "Aydın için bu sene romanların yılı olacak. Hem üniversite, hem belediyeler, hem karar verici pozisyondaki siyasal kimliği olan kişiler hep birlikte tüm sektörler birlikte çalışmamız gerekiyor. Sorunlar neyse onları masaya yatırmamız gerekiyor. Tüm bunlar için planlarımız var. Sizlerden gelen teklifleri değerlendirdik. Yeni çalışmalarda birlikte olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından programa katılanlara proje hakkında sunum yapıldı.

(OD-MB-Y)



17.01.2017 16:24:17 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER