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Kayıp şahıstan 50 gündür haber alınamıyor

17 Ocak 2017 Salı, 16:21
Kayıp şahıstan 50 gündür haber alınamıyor
Kayıp şahıstan 50 gündür haber alınamıyor

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde kaybolan Fariz Yıldırım'dan 50 gündür haber alınamıyor.
En son 27 Kasım 2016 tarihinde Malazgirt'te görülen 50 yaşındaki Fariz Yıldırım'ın bulunması için çalışmalara devam ediliyor. Tüm ilçe halkı ve emniyet güçlerinin sürdürdüğü çalışmalarda 50. gün geride bırakırken, Yıldırım'dan ise hiçbir iz bulunamadı. Fariz Yıldırım'ın oğlu Sinan Yıldırım, yaklaşık iki aydır babasını bulmak için her yolu denediklerini, ama bir sonuç alamadıklarını söyledi. Babasını aramaya devam edeceklerini ifade eden Sinan Yıldırım, "50 günden uzun bir süredir her yola başvurduk, ama hiçbir sonuç elde edemedik. Bu konuda özellikle yetkililerden yardım bekliyoruz. Malazgirt'te herkes seferber olmuş durumda, herkes bizimle birlikte bu konunun takipçisi. İlçe halkımız başta olmak üzere, emniyet güçlerinin arama çalışmaları için minnettarız. Aile olarak babamdan haber alınana kadar bu çalışmaların aktif olarak devam etmesini istiyoruz" dedi.
Babalarının bulunması konusunda medyada da kayıp bulma programlarına başvurduklarını aktaran Yıldırım, "Müge Anlı'nın programına çıkıp derdimizi anlattık. Başka medya kuruluşlarına da başvurduk, ama daha bize dönüş yapmadılar. Babamın bir an önce bulunması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.
Kayıp adamın oğlu Bayram Yıldırım ise, her güne babasının bulunmuş olma ümidiyle kalktıklarını dile getirerek, "Aile olarak çok kötü günler geçiriyoruz. Babam, 50 yaşında ve akli dengesi yerinde, gayet sağlıklı biriydi. Hiçbir sorunumuz da yoktu. Bu şekilde ortadan kaybolması bizi perişan etti. Hem ilçe halkı hem de emniyet güçleri aramalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Arama yapanlardan ve herkesten Allah razı olsun. Şu ana kadar babamızla ilgili hiçbir iz bulunamadı" ifadelerini kullandı.
Bayram Yıldırım, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Babamın fotoğrafını ve bizlerin iletişim bilgilerini sosyal paylaşım sitelerinde paylaşmalarını istiyoruz. Bu şekilde daha fazla insana ulaşmış oluruz ve belki duyan, gören biri çıkar" dedi.
(NA-MSA-Y)

17.01.2017 16:26:33 TSI
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