Büyükşehir yol yapmak için çetin arazi ve kışla savaşıyor
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ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, çetin arazi koşulları ve kara rağmen kırsalda yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bölgedeki ulaşım ağının standartlarını yükseltmek için çaba harcayan ekipler, dağ-taş demeden geçit vermeyen sarp kayalıkları aşıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Tortum ilçesi Gökdere, Yazyurdu, Kaleboynu, Cihanlı ve Derinpınar grup yolunda bir yandan güzergah değişimi yaparken, diğer yandan da mevcut yolda yol genişletme, viraj kesme ve rampa düşürülmesi çalışması yapıyor. Ekipler, Erzurum il merkezine 90 kilometre, Tortum ilçe merkezine de 37 kilometre mesafede olan 17 kilometrelik grup yolundaki çalışmalara iklim şartlarının bütün zorluklarına rağmen ara vermiyor. Büyükşehir'in ekipleri, oldukça olumsuz ulaşım şartlarına sahip grup yolunu vatandaşın hizmetine bir an önce sunmak için üstün bir gayret gösteriyor.
Yöre sakinleri, Gökdere, Yazyurdu, Kaleboynu, Cihanlı ve Derinpınar mahalle yollarında çok sıkıntı çektiklerini, özellikle kış aylarında bu sıkıntılarının iyice artığını dile getirerek, "Ulaşım sıkıntımızı çözmeye çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız ve çalışanlardan Allah razı olsun" dedi.
(ÖB-ÖB-Y)
17.01.2017 16:27:50 TSI
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