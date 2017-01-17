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Polisler öğrencilere yap-boz hediye etti



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere polislik mesleğini anlatarak, öğrencilere yap-boz hediye etti.

"Daha Güvenli Yarınları" isimli proje kapsamında okulları ziyaret eden Toplum destekli Polisler Şube Müdürlüğündeki görevli polisler öğrencilere polislik mesleğini anlatıyor. Polislik mesleğinin yanında genel asayiş, güvenlik ve trafik konusunda bilgiler veriyor.

Adıyaman Polis Amca İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Bekir Tiryaki ve Gökmen Erdoğdu isimli polisler, 5-G hafızlık sınıfında ki öğrencilere polislikle ilgili bilgi verdi. Burada öğrencilerin sorularını cevaplayan polisler daha sonra öğrencilere yap-boz hediye etti.

Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Ali Okur, "Polis arkadaşlara öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Öğrencilere polisliği daha da sevdirdiler. Öğrenci polis buluşmasında öğrencilerin polise bakış açısına olumlu katkılar sağlıyor" dedi.

Polis memuru Bekir Tiryaki ise konuşmasında, "Daha Güvenli Yarınlara Projesiyle öğrencileri ziyaret ederek polislik mesleği, nasıl polis olunur, öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplıyoruz. Daha önce ziyaret ettiğimiz okullara yap-boz ve su matarası dağıttık. Öğrencilerimizi genel asayiş, güvenlik ve trafik konusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bunları öğrencilerimiz inşallah öğrenecekler. Şuana kadar 2 bin öğrenciyle bu şekilde buluştuk. Bu buluşmalarımız devam edecek" diye konuştu.

(AHM)



17.01.2017 16:30:12 TSI

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