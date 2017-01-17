YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Salihli Belediyespor'un ertelenen maçı yarın oynanacak

Salihli Belediyespor'un ertelenen maçı yarın oynanacak



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, erteleme maçında yarın deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Lig A Grubu'nda ikinci yarının ilk haftasında oynanması gereken, ancak yoğun kar nedeniyle tehir edilen Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Salihli Belediyespor karşılaşması yarın oynanacak. Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma ise saat 16.00'da başlayacak. Baş Antrenör Bora Şensoy yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, güçlü rakibini yenerek gruptaki 6. galibiyetini almak istiyor. Geçtiğimiz hafta Salihli Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Vakıfbank'ı 3-1'lik sonuçla yenerken, Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise deplasmanda konuk olduğu Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenilmişti.

Karşılaşma öncesi ev sahibi Beylikdüzü Voleybol İhtisas 35 puanla grupta 2.sırada yer alırken, Salihli Belediyespor ise 17 puanla 9.sırada yer alıyor.

Öte yandan kar nedeniyle tehir edilen Maltepe Yalıspor - Yeşilbayramiç, Vakıfbank- Bursaspor ve Arkasspor - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçlarının da yarın oynanacağı öğrenildi.

(BA-AY-Y)



17.01.2017 16:35:47 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER