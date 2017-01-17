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Karacabey minik Mert için seferber oldu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, epilepsi hastası çocuk için vatandaşlar seferber oldu.

Gazi Mahallesi'nde ikamet eden epilepsi hastası minik Mert Ali için Karacabey halkı seferber oldu. Mert Ali için harekete geçen bir başka kurum da Dayı Karacabey Derneği ile Engelliler Derneği oldu. Dernek yönetimi, Mert Ali'nin bağlı olduğu hayat ünitesinin sürekli elektrik ihtiyacını karşılayacak jeneratörü bağışladı. Güler ailesini eşi Gülden Özkan ile birlikte ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, belediye olarak elektrik ve abonman borçlarının ödenmesi, ayni ve nakdi yardımlar ile aile reisine iş bulunması için her türlü katkıyı sunduklarını söyledi.

(MŞ)



17.01.2017 16:39:47 TSI

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