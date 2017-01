YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Pilates ve Zumba Manavgatlı kadınların gözdesi oldu

Arif Kaplan

ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi, gençlik merkezlerinde pilates ve zumba dersleri başlattı.

Son yılların en popüler egzersiz programı olan pilates ve zumba, eğlenceli olduğu kadar, yaktırdığı kalorilerle de birden bire Manavgatlı kadınların gözdesi oldu. Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen ve Side Gençlik Merkez'lerine devam eden farklı yaş gruplarındaki kadınlar, hem kilolarını, hem streslerini bu iki egzersiz programıyla atmaya başladı. Vücuttaki önemli kas gruplarının çalışmasını sağlayan pilates ve zumba ile hanımların her egzersiz programında en az 500 kaloriden fazlasını yaktıkları belirtildi. Özellikle zumba derslerinde Latin müziğinin kıvrak ritmi eşliğinde, eller, kollar ve bel bölgesi çalışıyor, ayaklar ritmi takip ediyor. Hem dans edip hem de kilo verdiren zumba eğitimleri, eğlence havasında geçiyor.



Manavgat Belediyesi'nin organizasyonu ile profesyonel ve uzman eğitmenler tarafından verilen zumba ve pilates derslerine kayıt yaptırmak isteyenlerin sayısı ise her geçen gün artıyor. Kentte genç, yaşlı, çocuk demeden her kesime uygun spor imkanları sağlamaya çalıştıklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, popüler egzersiz programlarını da atlamadan kent hayatıyla bütünleştirdiklerini söyledi. Sözen, "Vatandaştan gelen talepleri değerlendiriyoruz. Zumba ile ilgili gençler ve özellikle hanımlarımızın yoğun bir talebi vardı. Gençlik Merkezlerimizde bu kursları açtık. Katılımcı sayısı oldukça fazla. Vatandaşlarımız müzik eşliğinde spor yapıyor. Olumlu geri dönüşler alıyoruz. Amacımız Cumhuriyet ve Atatürk'ün izinde, sağlıklı, dinamik, çağdaş genç bireylerimizi topluma kazandırmaktır. Sağlık ve spor alanındaki hizmetlerimiz devam edecektir" dedi.

17.01.2017 16:38:23 TSI

