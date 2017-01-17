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İlkokul öğrencilerinden dönem sonu sergisi



(Fotoğraflı)



Erdi Demür

SAMSUN (İHA) - Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu 2. sınıf öğrencilerince dönem sonu sergisi açıldı.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Hareketi kapsamında İlkadım Kubilay İlkokulu 2. sınıflar zümresi matematik, hayat bilgisi ve Türkçe dersleri öğrencileri, velileri ve öğretmenleri ile birlikte dönem sonu sergisi düzenlendi. Bu sergide 'yaparak, yaşayarak öğrenmeye örnek ders' materyalleri hazırlandı. Ayrıca oyun ile öğrenmeye ait çeşitli etkinliklere de imza atıldı. Bu uygulamalar ders içerisinde etkinlik örnekleri olarak öğrencilerle birlikte yapıldı.

Toplam 180 öğrenci, 7 öğretmen ve yüzlerce velinin katıldığı sergide 200'den fazla eser sergileniyor. Sergi Cuma günü mesai saati bitimine kadar halka açık olacak.

(ED-SLH-Y)



17.01.2017 16:43:26 TSI

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