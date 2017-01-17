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Tarsim Adıyaman bilgilendirme toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Adıyaman İl Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da, Tarsim bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Adıyaman Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Tarsim Şanlıurfa Bölge Müdürü Sardal Doğan, ilçe ziraat odaları başkanları, Badem Birliği Başkanı Mehmet Yıldırım, ziraat mühendisleri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, "Bu yol çiftçilerimize büyük bir müjde veriyoruz. İlk defa kuraklık tarımsal sigorta kapsamına alınıyor. Burada da çiftçinin ödeyeceği yüzde 60'lık pirimi devlet ödeyecek. Yüzde 40'lık primi ise çiftçilerimiz verecektir. Son başvurular 28 Şubat tarihinde sona ermektedir. Çiftçilerimize buradan duyuruda bulunuyoruz çiftçilerimiz 28 Şubat tarihine kadar buğdaylarını sigortalamalarını istiyoruz. Bugün sadece kuraklıkla ilgili yer alanları değerlendiriyoruz onun dışında da Tarsim ile ilgili çiftçilerimizin karşılaşmış olduğu bütün sorunları dile getiriyoruz. Daha önce eksperlerle ilgili olsun, ürünlerle ilgili olsun nelerin sigorta kapsamına alına bileceği tarihleri ve süreleri hangi ürünün hangi ilçede sigorta kapsamına alınacağıyla ilgili geniş bir bilgilendirme toplantısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



17.01.2017 16:43:44 TSI

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