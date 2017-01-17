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Belediye otobüslerinde taşıma ücretlerine zam



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi şehir içi yolcu taşıma ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından daha önceden sivil 1 TL olan taşıma ücreti yüzde 25'lik zam yapılarak 1.25 TL'ye yükseltildi. Adıyaman Belediyesi otobüslerinde daha önce 75 Kuruş olan öğrenci taşınma bedellerine zam yapılmadığı öğrenildi.

Diğer şehir içi minibüs ve otobüslerde ise sivil 1 buçuk TL, öğrenciler ise 1.25 TL'den taşıma yapıyor.

(AHM)



17.01.2017 16:55:21 TSI

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