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Arpaçay'da çıkan kavgada 13 kişi yaralandı



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Arpaçay İlçesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunan E.T., S.B., M.B., T.B., T.B., S.B., A.B. ve S.B., ile A.A., A.A., Z.A., Y.A. ve D.A. cadde de karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle başlayan kavgada 13 kişi bir birine girdi. Silahların patladığı kavgada 13 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin olayı bildirmesiyle bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi. Jandarma ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavgada yaralanan 13 kişi Arpaçay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavileri tamamlanan ve durumları iyi olan 13 kişi Jandarma Karakolu'na getirildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada 2 adet 9 mm çapında boş tabanca kovanı buldu. Boş kovanlara rağmen olaya karışanların üzerinde yapılan aramada tabanca bulunmadı.

Öte yandan Arpaçay Jandarma Karakol Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 13 kişi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

(IÇ-Y)



17.01.2017 16:56:41 TSI

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