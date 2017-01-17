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Denizli'de yaşlı kadını dolandıran şüpheli Aydın'da yakalandı



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Denizli'de telefonla dolandırdıkları yaşlı kadının para ve altınlarını alıp kaçan şüpheli Aydın'da yakalandı.

Denizli'de yaşlı kadını tuzağına düşürüp telefonla dolandıran şahıs, Aydın'da emniyet güçlerinin uygulama yaptığı noktada yakalandı.

Şahsın içinde bulunduğu aracı durduran emniyet yetkilileri şüphe üzerine yaptığı incelemede şahsı ele geçirdiler. Yapılan aramada şahsın üzerinde, 52 bin tutarında döviz ve Türk Lirası ile 100 gram altın ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(OD-MB-Y)



17.01.2017 17:00:35 TSI

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