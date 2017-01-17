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'Sevgi Eli' 125 bin kişiye yardım eli uzattı

17 Ocak 2017 Salı, 16:55
'Sevgi Eli' 125 bin kişiye yardım eli uzattı
'Sevgi Eli' 125 bin kişiye yardım eli uzattı
- Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu Sevgi El, kurulduğu günden bu yana 125 bin kişiye yardım eli uzattı.

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu Sevgi El, kurulduğu günden bu yana 125 bin kişiye yardım eli uzattı. Sevgi Eli ayrıca geçen yıl 65 yangınzede ailenin yardımına koşarak, vatandaşların küle dönen ev eşyalarını da sıfırdan yeniledi.
Denizli'de ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında 11 yıldır köprü olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, kurulduğu günden beri ihtiyaç sahibi vatandaşların dermanı oluyor. "Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek" anlayışı ile hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Sevgi Eli, 2006 tarihinden bu yana 125 bin kişinin umudu olup yaralarını sardı. Geçen yıl ise 20 bin aileye gıda yardımında bulunan Sevgi Eli, bine yakın ailenin de 12 bin 500 parça ev eşyası ihtiyacını karşıladı. Hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıran Sevgi Eli'ne 2016 yılında bağışta bulunan hayırseverlerin sayısı ise 12 bin kişiye ulaştı.

65 ailenin küle dönen ev eşyaları yenilendi
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Sevgi Eli, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışarak meydana gelen yangınların ardından mağdur ailelerin de yaralarını sardı. Yangının söndürülmesiyle birlikte devreye giren Sevgi Eli, yangınzede ailelerin ihtiyaçlarını tespit ederek başta ev eşyası olmak üzere çeşitli yardımlarda bulundu. 2016 yılında Denizli merkezde 35, ilçelerde ise 30 olmak üzere yangına maruz kalmış toplam 65 ailenin küle dönen ev eşyaları sıfırdan döşenerek ihtiyaçları karşılandı.

Engelli vatandaşlar için seferber oldu
Bu arada Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı da, 2016 yılında engelli vatandaşlara toplam 77 adet büyük boy tekerlekli sandalye, 11 adet küçük boy tekerlekli sandalye, 36 adet akülü sandalye, 10 adet tekerlekli 10 adet tekerleksiz olmak üzere 20 adet yürüteç, 17 adet beyaz baston ile 27 adet konuşan saat yardımında bulunuldu.

"Bu iyilik hareketi daha da büyüyerek devam edecek"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bir iyilik hareketi olarak hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü olan Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, kent merkezi ve ilçelerimizde çaresiz kardeşlerimizin dermanı oluyor. Bugüne kadar ihtiyaç sahibi on binlerce kişiye ulaşan Sevgi Elimiz 125 bin vatandaşımızın yüzlerini güldürebilmenin ve hayır duaları almanın sevincini yaşadı. Bu güzellikte büyük payı olan hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin örnek alarak gıpta ettiği bu iyilik hareketi daha da büyüyerek devam edecek" dedi.
(SM-Y)

17.01.2017 16:55:48 TSI
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