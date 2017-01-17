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Gevaş'ta iş yeri açılışı



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'ın Gevaş ilçesinde 'Mavera Cafe-Restaurant' isimli iş yeri hizmete açıldı.

Emniyet Caddesi üzerinde açılışı yapılan ve işletmeciliğini Sabahattin İdiz ve Taner Çiftçi'nin yaptığı iş yeri, müşterilerine cafe-restaurant olarak hizmet verecek. İçerisinde halı saha, bilardo ve masa tenisi salonlarının da bulunduğu cafenin açılışına çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, tesisin ilçeye hayırlar getirmesi dileklerinde bulunarak, "Gençlerimizin takılacağı bir mekan olan tesisimiz, buraya bir kazanç sağlayacağı gibi genç girişimcilerimizin de bir kazancı olacaktır. Rabbim utandırmasın. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ise, gençlerin çok rahat gelebileceği bir tesisin oluştuğunu belirterek, "Gençlerimizin spor yapabileceği, hizmet alabileceği çok güzel bir tesis oldu. İlçemizde yapılan bu çalışmalar hem ticaret hayatını hem de sosyal hayatı renklendirecek. Yeni konsepti ile halkımıza açılan tesisin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İşletme ortakları Sabahattin İdiz ve Taner Çiftçi de, ilçede daha önce var olan mekanı, yeni bir konsept oluşturarak halkın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, herkese teşekkür ettiler.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından tesisi gezen protokol, halı sahada penaltı atışları yaptı. Çok amaçlı spor salonlarını ve cafeyi gezen protokol, işletme sahiplerinden bilgi aldı.

AK Parti İlçe Başkanı Bedirhan Erdem, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşların katıldığı açılış töreni, verilen ikramlarla son buldu.

(ATL-MSA-Y)



17.01.2017 17:02:29 TSI

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