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Başkan Togar öğrencileri kutladı



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SAMSUN (İHA) - Tekkeköy 19 Mayıs Ortaokulu tarafından ayın sınıfı projesinde 'Kadına Şiddete Hayır' konulu toplumsal duyarlılık projesi kapsamında dönem sonunda birinci olan 8 E sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri ile belediye binasında bir araya gelen Başkan Togar, öğrencilere böyle önemli bir toplumsal yaraya dikkat çektikleri için teşekkür etti.

Tekkeköy 19 Mayıs Ortaokulu öğrencilerinin toplumsal mesaj veren önemli bir projeyi okullarında vurguladıklarını ve herkese mesaj verdiklerini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemiz 19 Mayıs ortaokulu öğrencileri kadına uygulanan şiddete karşı tepki uyandırmak ve dikkat çekmek için okullarında güzel ve örnek bir çalışmayı gerçekleştirmişler. Bu kapsamda 19 Mayıs Ortaokulu Müdürü Celal Şeker, Müdür Yardımcıları Yıldıray Bozkurt ve Ziya Ünal ile 19 Mayıs Ortaokulu ayın sınıfı projesinde 'Kadına Şiddete Hayır' konulu toplumsal duyarlılık projesinde dönem sonunda okulda birinci olan 8 E sınıfı öğrencilerini belediyemizde misafir ettik. Öğrencilerimizi çevremizde herkesi etkileyen ve son günlerde kanayan bir yara haline dönüşen kadına şiddette karşı böyle bir proje yürütmelerinden dolayı kutluyorum. Her kesimden insanımız bu konuda duyarlı olmalı. Özellikle de çocuklarımızın duyarlılığı bizi kat kat sevindirdi. Son günlerde yazılı ve görsel basında kadına şiddetle ilgili onlarca olay duyuyoruz. Çevremizde bu konuda kamuoyu oluşturarak ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek böyle acı verici kanayan bir yarayı dindirebiliriz. Tabii bunun en büyük silahı da eğitim ve eğitimli, bilinçli nesillerle olacaktır. Ayrıca öğrencilerimize ve öğretmenlerimize plaketleri için teşekkür ediyor ve böyle sosyal mesaj yüklü bir çalışma yürüttükleri için kez daha kutluyorum" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



17.01.2017 17:03:50 TSI

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