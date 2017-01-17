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SEL-DER'den Salihli MHP'ye hayırlı olsun ziyareti



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (SEL-DER) Başkanı Mehmet Karakaş ve yönetim kurulu üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Salihli İlçe Teşkilatına hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. MHP İlçe Başkanı Akın ve yönetimi SEL-DER Başkanı Mehmet Karakaş ve yönetim kurulu üyeleri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette SEL-DER Başkanı Mehmet Karakaş, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın ve yönetimine görevinde başarılar diledi. MHP İlçe Başkanı Akın'da hayırlı olsun ziyaretinde bulunan SEL-DER Başkanı Mehmet Karakaş ve yönetimine teşekkür etti.

(BA-AY-Y)



17.01.2017 17:04:38 TSI

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